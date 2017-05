Continuar a ler





Mas se Rui Patrício, William Carvalho, Adrien Silva e Gelson Martins saírem do Sporting no próximo defeso, tal facto deixará de fazer sentido. Não nos podemos esquecer do FC Porto que também tem alguns jogadores seleccionáveis em vias de serem vendidos, como são os casos de Danilo e André Silva. Falando do Benfica, se os jogadores que mencionei saírem do clube, a equipa de Rui Vitória terá de fazer um esforço enorme para substituir essas peças, onde terá de dispender alguns milhões para contratar boa matéria-prima, que seja capaz de desempenhar tão bem, ou melhor ainda, as funções deixadas pelas prováveis saídas, sendo a defesa o sector mais afectado.



Em ano de possível penta para o Benfica, Rui Vitória não quererá, certamente, deixar fugir a oportunidade de poder fazer ainda mais história pelo Benfica e se fizer boas opções no mercado, poderá ter sucesso na conquista desse mesmo pentacampeonato. Porém, o Sporting também não quererá enjeitar a possibilidade de poder conquistar o campeonato, assim como o FC Porto, o qual irá ter um novo treinador para a próxima temporada, desconhecendo-se ainda o nome do substituto de Nuno Espírito Santo.



Atendendo às possíveis saídas da equipa do Benfica para a próxima época, o futuro das águias avizinha-se um pouco complicado, sobretudo se não conseguir suprimir essas lacunas. Mas como Rui Vitória é um treinador conhecedor do futebol e sabe sempre o que quer para a sua equipa, parece que tal conclusão não fará lá muito sentido, assim ele tiver bons jogadores à sua disposição para encarar a próxima época, a qual se antevê, mais uma vez, suada e muito competitiva.

Apesar de a época ainda não ter terminado para o Benfica, já se especula muito sobre a saída de alguns jogadores do clube, alguns dos quais peças importantes no xadrez encarnado. Embora a equipa técnica do Benfica esteja de pedra e cal, o mesmo não se poderá dizer do plantel, no qual vários jogadores que foram determinantes para a conquista do tetracampeonato parecem rumar para outras paragens.Conquistado o tetracampeonato por parte das águias, o Benfica terá, agora, pela frente o objectivo de conquistar o pentacampeonato, feito somente alcançado pelo FC Porto na história do futebol português, relembrando que o grande obreiro por tal proeza foi o agora seleccionador nacional, Fernando Santos, sendo por isso apelidado de 'engenheiro do penta'. Porém, se saírem jogadores do Benfica como Ederson, Lindelöf, Nélson Semedo ou até mesmo Pizzi, o Benfica terá forçosamente de ir ao mercado e procurar comprar jogadores que colmatem as lacunas deixadas pelas hipotéticas saídas dos jogadores que acima mencionei.E o mercado, mais uma vez, avizinha-se competitivo, onde os melhores clubes europeus contratam sempre as melhores pérolas, até porque dispõem de mais dinheiro para tal, sobrando para o Benfica os jogadores de segundo plano, os quais poderão, quiçá, mostrarem-se na equipa principal das águias e fazerem uma boa época. Convenhamos que apostar na formação também poderá ser uma boa solução por parte do Benfica, até para poder fazer bons encaixes financeiros com as possíveis saídas desses jovens jogadores para grandes clubes europeus.O próximo ano é ano de Mundial de futebol na Rússia e isso significa que os melhores jogadores portugueses a atuar no Benfica quererão, obviamente, mostrar serviço para poderem ser convocados por Fernando Santos de modo a estarem presentes na maior competição a nível de seleções. Contudo, esses jogadores passíveis de serem chamados à Selecção Nacional são escassos, sendo o Sporting a equipa portuguesa que possivelmente mais jogadores dará à equipa das quinas.

Autores: Manuel Garcia, 37 anos, Funcionário Público