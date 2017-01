Continuar a ler





Além das equipas de juniores, também em juvenis e iniciados estes conjuntos têm as suas formações nos campeonatos nacionais e com bons resultados, demonstrando que ano após ano há recursos humanos suficientes para renovar planteis e manter o equilíbrio das formações.



Enquanto noutras regiões do país o futebol é empurrado por um público unido e pelo apoio financeiro e logístico de autarquias locais, no centro o mesmo não se verifica em todas as cidades, e há clubes que apesar dos excelentes resultados ao nível da formação não têm qualquer incentivo nem ajuda da sua cidade, acabando por ser empurrados para fora da mesma, mas por vezes é nas dificuldades e na capacidade de superação que se dá o crescimento, e é através desse crescimento que na zona centro olhamos hoje para a formação e temos orgulho nos nossos clubes.



Para que esse futuro seja risonho é aguardar que nos próximos anos se juntem ao Tondela na primeira liga mais clubes do centro, no passado Beira-Mar, Naval, Académica e Leiria chegaram a estar em simultâneo no principal escalão do futebol português.

O futuro passa sempre pela formação, seja em que modalidade for, e nesse aspecto os clubes da zona centro apresentam indicadores no que diz respeito ao futebol de formação que dão confiança para um futuro que se espera melhor do que o presente.Se olharmos para a tabela classificativa da 1.ª liga nacional de juniores (zona sul), reparamos que estão três equipas da zona centro entre as seis primeiras classificadas, e isso não é por acaso, é porque o futebol na região centro está bem vivo, e tanto a Naval 1º de Maio, a União de Leiria como Académica de Coimbra apesar de não terem as equipas seniores na primeira liga, têm uma formação de excelência e será dessa formação que virão certamente as bases para o futuro.Dificilmente os técnicos, Marinho Serpa, Miguel Carvalho e Luís Vicente não terão direito a voos maiores do que os seus actuais desafios, assim como os atletas Nuno André, Esgaio, Sandro Moço (Naval), Nuno Esgueirão ,David Mingachos (Académica) , João Silva e Rodolfo Galveias (U.Leiria) serão prováveis nomes a fixar no futebol nacional, porque já provaram que têm potencial para ir mais longe.

Autores: Joel Perpétuo, Jornalista e Historiador