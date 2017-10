Cristiano Ronaldo recebeu em Londres, na gala da FIFA, ganhou mais um troféu de melhor jogador do Mundo, o quinto na carreira do futebolista português, depois de ter sido nomeado juntamente com dois jogadores também com um talento já reconhecido e muito aplaudido no mundo futebolístico.

Neymar ainda não ganhou nenhuma Bola de Ouro mas foi considerado pela segunda vez o terceiro melhor do Mundo. O seu nome foi muito badalado no mercado de verão por ter sido a transferência mais cara do futebol, saindo do Barcelona para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, mas no Barcelona demonstrou a sua qualidade e o seu futebol, e atualmente está a encantar os adeptos de futebol por terras francesas.



O outro adversário do Cristiano Ronaldo neste prémio da FIFA foi o seu já velho conhecido Lionel Messi, que conquistou também cinco Bolas de Ouro e mesmo apesar de ter jogado bem a última época, a sua equipa, o Barcelona, só conquistou a Taça do Rei. E como a equipa não esteve ao seu melhor nível, mesmo tendo um dos melhores jogadores do Mundo, não havendo títulos não existem conquistas de prémios individuais.

Cristiano Ronaldo ganhou na última época tudo o que um jogador poderia ganhar e ninguém duvidava que este ano seria o internacional português a ganhar este troféu, pois sagrou-se campeão espanhol, bicampeão europeu e campeão mundial de clubes. E o seu discurso de agradecimento foi feito em duas línguas furando o protocolo e começando em português. Assistimos desde 2008 a um 'duelo de titãs' pela conquista do maior reconhecimento individual no futebol entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Eles já marcaram a rivalidade do futebol mundial dos nossos tempos, e cada ano que passa encantam e surpreendem qualquer amante de futebol, e começam a já não existirem adjetivos para os caracterizar. O atual melhor do Mundo é fruto de muito esforço, dedicação e superação, como o mesmo afirmou após receber o prémio em Londres. Ao serviço de Portugal é um indiscutível líder e representa a Seleção Nacional com muito orgulho, e nós, portugueses e amantes de futebol, só temos de apoiar e enaltecer o facto de o melhor do Mundo ser PORTUGUÊS.

Autores: Matilde Carvalheira Almeida, 23 anos, Estudante