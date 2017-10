Continuar a ler





Se Jorge Jesus tivesse jogadores no Sporting do nível dos que têm essas equipas... então, aí, já se exigia a Jorge Jesus a vitória no jogo. Também reconheço que no futebol não há impossíveis, mas um Sporting vencer uma dessas equipas acontecerá, em termos de probabilidades, raríssimas vezes. Atendendo ao poderio que apresentam, essas equipas, mais cedo ou mais tarde, acabarão sempre por marcar e a vitória surgirá com naturalidade, nem que seja com sorte, como aconteceu na vitória do FC Barcelona frente ao Sporting em Alvalade.



Jorge Jesus terá de se reduzir à sua pequenez quando a sua equipa joga contra essas equipas e tratar de vencer os jogos contra as equipas do seu nível, como é o caso do Olympiacos, a equipa do seu grupo que está ao seu alcance. E, caso se qualifique para a Liga Europa, então, aí, será legítimo pensar em conquistar a competição, uma vez que tem algumas possibilidades, atendendo que o Sporting está no mesmo patamar das equipas que se encontram nessa prova.



Porém, Jesus está a fazer um trabalho meritório pelo Sporting na actual Champions, pois não teve medo dos colossos que defrontou e chegou, nalgumas fases dos jogos, a jogar de igual para igual e vendeu sempre cara a derrota, como se costuma dizer. O Sporting, como nunca era cabeça de série no sorteio da Champions, já se esperava que pudesse quedar-se num grupo difícil. E assim aconteceu. Ficou, quiçá, no grupo mais forte da competição. Se ficasse no grupo do Benfica, ou, até mesmo, do FC Porto, aí, eu acreditaria fortemente que passasse aos oitavos-de-final da Champions.



Atenção que o Sporting ainda tem possibilidades de passar à seguinte fase da Champions, mas, como já disse, será preciso outro super Sporting igual ao que se apresentou diante do Barcelona e da Juventus para os segundos jogos frente a essas mesmas equipas e esperar mais eficácia no ataque e esperar ainda que a sorte esteja do seu lado, coisa que não tem acontecido este ano na Champions.

A equipa do Sporting da era Jorge Jesus tem apresentado a curiosidade de nos encontros da Liga dos Campeões, frente a colossos do futebol europeu e mundial, jogar a um alto nível e, acima de tudo, muito concentrada e, como se diz na gíria do futebol, taco-a-taco contra essas mesmas equipas. Foi assim na época transacta frente ao Real Madrid, em ambos os jogos, e, agora, frente ao FC Barcelona e frente à Juventus.Porém, não existem vitórias morais e isso vem provar que o "quase" no futebol não basta. Ou seja, é preciso concretizar, diga-se, o improvável. No caso do Sporting, esta época, frente a equipas como o Barcelona e a Juventus, a derrota será sempre um resultado certo. Portanto, é preciso marcar mais que o adversário, ou, pelo menos, não sofrer mais que o adversário, para roubar pontos aos candidatos à vitória final na Champions.E Jorge Jesus até sabe orientar bem as equipas que treina para os jogos mais difíceis e complicados; senão vejamos o exemplo de quando treinava o Benfica ter eliminado essa mesma Juventus das meias-finais da Liga Europa. O problema de Jorge Jesus no Sporting é que não tem conseguido ultrapassar o favoritismo dessas equipas na prática, porque apesar do Sporting jogar bem não vence. E o que interessa jogar bem se no final o resultado for a derrota?Esse estigma parece ter-se apoderado de Jorge Jesus, mas o técnico dos leões tem de compreender a diferença de forças em causa nos embates entre a sua equipa e os gigantes da Europa e do Mundo, porque a diferença de orçamentos é abismal e, portanto, não é lá muito provável que o Sporting vença um Real Madrid, um FC Barcelona ou uma Juventus.

Autores: Manuel Garcia, 37 anos, Funcionário público