De melhor assistente do campeonato na época 2015-16 e defesa goleador (5 tentos), a não convocado. NES foi incapaz de valorizar e motivar um dos mais completos jogadores do campeonato. Aquando da lesão de Maxi, Layún assumiu com indiscutível competência o lugar de defesa direito, pontuando as suas actuações com golos no campeonato e na Liga dos Campeões, tendo-lhe NES "tirado o tapete" – leia-se, titularidade - após a recuperação do defesa uruguaio, sem plausível justificação.



3. Desvalorização de André Silva.



Desde a "contratação de Inverno" Soares, que NES mostrou inabilidade em adequar a tática a dois avançados. A solução, adaptar André Silva a extremo/ala-direito revelou-se duplamente desadequada, quer para a equipa quer para o jogador. Resultado: até à chegada de Soares, André Silva apontou 17 golos, após Soares, apenas 4.



4. Inconstância do meio-campo.



Com excepção de Danilo na posição 6, os demais centrocampistas nunca gozaram da imprescindível constância para o necessário entrosamento. André André, Herrera, Óliver, Otávio, Rúben Neves, sofreram com as indefinições de NES, que redundaram numa excessiva e contraproducente rotatividade do meio-campo.



5. Indefinição táctica.



Durante a época, NES oscilou entre 3 modelos 4-3-3, 4-4-2, 4-2-4. Numa época de assimilação a novos métodos e conceitos, em que a necessidade de consolidação do posicionamento em campo se revela essencial para a transmissão da matriz estratégica do treinador, a constante alteração táctica contribuiu sobremaneira para a inaptidão da equipa em jogos decisivos. Paradigmático é o facto de no culminar da temporada não ser possível apurar-se qual o "11 tipo" de NES.



6. Incapacidade em mobilizar a equipa nos momentos-chave.



NES não revelou a afirmativa voz de comando de "mobilização das tropas", demonstrando confrangedora incapacidade motivacional em fases determinantes da época, fundamentalmente nos momentos em que a equipa poderia alcançar a liderança do campeonato, em casa com o Setúbal e no Estádio da Luz, ou, diminuir a distância para o primeiro lugar, com o Benfica e o Feirense no Estádio do Dragão.



7. Falta de ambição.



Nuno construiu uma formação de "tração atrás", evidenciado nos escassos golos sofridos. No entanto, ao moldar uma equipa em que primazia o sector recuado, a consequência prática é adopção de uma estratégia e disposição dos jogadores em campo cuja preocupação primordial é impedir que adversário faça golos, e cujo reverso é a deficitária postura e audácia atacantes da equipa. Prova disso são os inéditos 10 empates em 34 jogos do campeonato nacional.



No quarto ano consecutivo de insucesso desportivo, a responsabilidade pelos maus resultados não se esgota no comando técnico da equipa. Importará que a administração do FC Porto e o presidente Pinto da Costa, façam o necessário balanço e implementem as necessárias mudanças, isto se quiserem levar a bom porto a época 2017/18…

O desfecho aguardado aconteceu: Nuno Espírito Santo (NES) foi dispensado do comando técnico do FC Porto. Em (mais uma) época que culmina em absoluto fracasso, importa dissecar os erros e momentos capitais na actuação do treinador que se revelaram determinantes para o derradeiro insucesso:Com contrato até 2017, a dispensa de um jogador de indiscutíveis méritos e reconhecido carácter, o único – após a dispensa de Varela - com a experiência de campeão nacional (7 títulos), poderia ter sido decisivo como transmissor da mística do dragão a um plantel notoriamente jovem e inexperiente, particularmente nos momentos- chave da época.

Autores: Rodrigo Bravo, 37 anos, jurista