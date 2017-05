Continuar a ler





Tendo no seu vasto historial um grande currículo, tendo sido nas já sete presenças, na II Divisão, campeão nacional nas épocas de 1976//7 e 1981/82. Das 62 presenças na prova Rainha, que é a Taça de Portugal, onde alcançou o melhor resultado, tendo sido finalista vencido na época de 1994/95, tendo perdido essa final com o Sporting CP por 2-0.



Na Taça da Liga tem 10 presenças, onde foi finalista vencido em 2014/15, em 29/05/2015, na final realizada no Estádio de Coimbra, tendo perdido com o SL Benfica por 2-1, repetindo a presença noutra final, na época seguinte, isto é, na época de 2015/16, em 20/05/2016, e de novo do Estádio de Coimbra e de novo frente ao SL Benfica onde veio a perder por 6-2.

De destacar o facto provável, e sem qualquer dúvida, na minha modéstia opinião, na história deste grande representante da Ilha da Madeira, a vitória no Campeonato de Portugal que alcançou, após 13 presenças, na já longínquo, época de 1925/26, mas nunca jamais esquecida para todos os adeptos maritimistas.



Parabéns, para todos aqueles que fizeram parte desta gloriosa equipa, e que ao longo desta época, com dedicação, muito trabalho, empenho, tornaram possível a realização de um sonho de estarem presentes e representarem, não só o futebol português, como o futebol da Ilha da Madeira, numa competição, com o prestígio que é a Liga Europa, que é um grande cartão-de-visita, para todos aqueles adeptos estrangeiros, que irão decerto visitar a Ilha da Madeira,e,evidentemente para o turismo na Madeira…por força, que é o futebol.

Conhecidos já há algumas jornadas os representantes portugueses que vão estar presentes na próxima época nas competições uefeiras, que são, o, SL Benfica; FC Porto, Sporting CP; Vitória Spot Clube; Sporting Clube de Braga, faltava nesta última jornada, somente conhecer o sexto emblema que irá representar Portugal na Liga Europa. E a disputa da tal vaga em aberto esteva entregue, entre o Rio Ave Futebol Clube e o Clube Sport Marítimo. Mesmo com a vitória do Rio Ave Futebol Clube no seu próprio, Estádio, do Rio Ave FC, em Vila do Conde, por 2-0 frente ao Clube de Futebol "OS Belenenses", não foi suficiente tal resultado, pois bastou aos madeirenses, terem pontuado em Paço de Ferreira. Contudo, muito bem longe da sua terra, o arquipélago da Madeira, a comitiva do Marítimo, fez no final do jogo, a festa da ida do clube à Liga Europa, na próxima época.Assim com a realização do jogo da 34.ª jornada, da I Liga NOS, referente à época de 2016/17, e com a visita do Clube Sport Marítimo, clube fundado a 20 de Setembro de 1910, e com a sua 37.ª presença no escalão maior do futebol português, o clube madeirense de visita ao Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, e com um empate de 0-0, com a equipa da casa, o Futebol Clube de Paços de Ferreira, resultado que foi suficiente e lá, conseguiu os seus objectivos, e o 6º. Lugar alcançado, após empatar com os pacenses, alcançou o mais desejado e permitindo assim aos comandados de Daniel Ramos, a presença na próxima época, na Liga Europa.É assim irá ser a 10.ª presença, do Clube Sport Marítimo, na Taça UEFA/Liga Europa, depois de ter estado presente nas épocas de 1993/94, 1994/95, 1998/99; 2001/02, 2004/05; 2008/09; (Taça UEFA) e nas épocas de 2010/11 e 2012/13, na Liga Europa, onde nesta última época atingido a fase de grupos com um 3.º lugar.

Autores: Mário da Silva Jesus, 64 anos, reformado