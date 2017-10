É pena que o Daniel Podence tenha tido uma lesão, senão já poderia ter sido chamado à Seleção Nacional. Tem muita magia naqueles pés. Grande classe que Podence teve no jogo de domingo. Com Podence em campo, temos capacidade para criar e jogar para o Bas Dost marcar. Podence é o parceiro ideal para o Bas Dost.Confesso que estou a ter uma admiração pelo Podence. Com 22 anos tem muito para evoluir. Gostava que ele fosse ao Mundial mas deve ser complicado devido à concorrência forte. Mas tenho quase a certeza de que, mais tarde ou mais cedo, será chamado por Fernando Santos.

Autores: Bruno Domingues, 26 anos, estudante