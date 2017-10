A Seleção Portuguesa ontem ganhando a Suíça por 2-0 no Estádio da Luz garantiu a passagem para o Mundial de 2018 na Rússia evitando o playoff.

Foi um jogo bem disputado por duas boas seleções, mas Portugal mostrou clara superioridade, pois também jogando em casa com um ambiente fantástico a seleção portuguesa soube jogar como de uma final se tratasse e com isso brilhou e encantou todos os portugueses.

A Suíça começou bem o jogo porém o autogolo no final da primeira parte condicionou toda a segunda parte pois na segunda parte a seleção das quinas entrou confiante na vitória e em busca de mais um golo para tranquilizar e foi o que acabou por acontecer.

Continuar a ler

Todos os jogadores portugueses que se apresentaram em campo jogaram bem, mas houve um que se destacou. Bernardo Silva deu velocidade, talento e muito carisma à equipa, fez uma exibição de sonho e só lhe faltou o golo. Porém esteve envolvido no segundo golo apontado pelo avançado André Silva.

Os portugueses souberam jogaram com o cérebro e com o talento e juntando esses dois só pode resultar no bilhete direto para a Rússia.

Agora a Seleção campeã da Europa vai para a Rússia disputar e tentar conquistar o título de Campeã Mundial.