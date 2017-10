Tem sido nos últimos dias o tema central das chamadas tertúlias de café e não só, sendo simultaneamente tema de alguma 'discussão' em em toda a imprensa escrita e falada, tanto no nosso país como em toda a vizinha Espanha, o afastamento prematuro como titular da baliza do FC Porto de um dos melhores guarda-redes do Mundo da atualidade: Iker Casillas Fernandez, apelidado de 'O Santo', nascido na cidade de Madrid a 20 de Maio de 1981, onde iniciou a sua atividade desportiva ao serviço do grande clube que é o Real Madrid. Arrancou nos merengues em 1998, tendo estado ao serviço do clube da capital até ao ano de 2015, quando se transferiu para representar o FC Porto, onde foi sempre titular indiscutível do clube do grande presidente senhor Jorge Nuno Pinto da Costa.

É um dos jogadores mais conceituados do futebol mundial, tendo ganho tanto a nível de clubes como ao serviço da própria seleção de Espanha todos os títulos possíveis, algo somente ao alcance dos grandes e melhores futebolistas.

Internacional pela seleção de Espanha desde do ano de 2000, passando a capitanear a partir de 2006, é o jogador com mais internalizações pela seleção do país vizinho, tendo sido campeão da Europa por duas vezes, no ano de 2008, no Euro realizado na Áustria e Suíça, e no Euro de 2012, realizado na Polónia e Ucrânia. Alcançou ao serviço da Espanha o título máximo do futebol, o Campeonato do Mundo realizado na África do Sul em 2010, para além de outros títulos, como o Campeonato do Mundo de Sub-17, em 1997, no Egipto, ganhando a medalha de Bronze daquela categoria, sendo ainda Campeão do Mundo de Sub-20, prova realizada na Nigéria em 1999, a que juntou na Taça das Confederações a medalha de bronze na África do Sul em 2009 e a de prata no Brasil no ano de 2013.

Com este enorme e vasto e currículo na sua carreira como guarda-redes, ultimamente tem sido substituído pelo seu colega (que até então era seu suplente) vindo do Club Sport Marítimo José Pedro Malheiro de Sá, internacional Sub-21, e algumas vezes já chamado pelo selecionador nacional Fernando Santos, na condição de suplente. Apontam as 'más-línguas', e já vem da época de 2012/13, quando era treinador do Real Madrid o conceituado técnico José Mourinho, que afastou o citado guarda-redes da titularidade, tendo o técnico português optado por Diego López, que o atual suplente do FC Porto não encarava os treinos com a mesma determinação que demonstrava nos jogos. Será porventura a situação que o conceituado e atual técnico do FC Porto, o competente técnico Sérgio Conceição, está a viver neste momento, depois de um ótimo relacionamento que tinham de início. Mas seguindo um provérbio bem popular e, provavelmente, bem aplicado para este caso, "trabalho é trabalho, conhaque é conhaque", e para o bom nome, defesa e o salvaguardar do lugar do técnico do FC Porto, esta não será decerto a melhor solução, perante um jogador que aufere o seu rendimento mensal ou anual em euros, e que terá que justificar, quer nos treinos quer nos jogos, o valor que aufere. Será então este o problema que o técnico Sérgio Conceição tem neste momento entre mãos, ou será que há mais em redor destes dois profissionais do 'pontapé na bola'?

Autores: Mário da Silva Jesus, 64 anos, reformado