Mas efectivamente a história do Sporting CP, não se resume somente a este pequeno capítulo, muito resumido, pois este espaço disponível, obriga-me praticamente a reduzir todas as incidências da história da sua verdadeira fundação, pois é muito mais rica do que somente isto.



Mas toda a "família" sportinguista, não só os mais antigos, como até os mais jovens, já tiveram decerto a oportunidade e a curiosidade de se integrarem em saberem as origens da fundação deste grande clube, que brevemente irá ter, a oportunidade de mais um virar da página da sua já longa e prestigiante história ao serviço do desporto em Portugal.



Sendo a sua próxima e mais uma vez marcante viragem página as próximas eleições.

Assim as próximas eleições para os órgãos sociais do Sporting CP, tendo sido marcadas, no passado dia 28 de Dezembro de 2016, pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, para o próximo dia 4 de Março de 2017.

O facto mais relevante é que até ao momento, somente há dois candidatos à corrida à presidência, que são eles, Pedro Madeira Rodrigues e o actual e ainda presidente, Bruno de Carvalho.



Então, no próximo dia 4 de Março de 2017, data marcada para as próximas eleições, se possa encontrar o 43.º presidente, que irá inscrever o seu nome na longa lista de nomes que já tiveram o enorme privilégio de terem presidido no jamais alto galarim de presidentes, que sempre souberam honrar o nome do Sporting CP., e de terem sempre e conduzido o nome do clube aos patamares mais altos na vida do clube e do desporto em Portugal, e, que o futuro presidente para os próximos quatro anos, que vai irá estar à frente dos destinos do Sporting CP, tenha a devida capacidade de uma grande "estaleca" , capacidade e força para enfrentar os inúmeros inimigos que decerto tem ou irá vir a ter ao longo do seu caminho, num futuro próximo, qualquer que seja o eleito que venha a ser conduzido para comandar e dirigir os destinos do Sporting CP.



Vão ser alguns meses, não muitos, de alguma agitação, barulhenta e confusa, e que muita tinta irá e vai decerto fazer correr na comunicação social da especialidade do meio desportiva, ao longo desta campanha e neste "burgo", que acorda e adormece ao som do chamado, nome e do fenómeno, que é efectivamente o "futebol", já que para a maioria de "nós", escolhe e prefere e é mais fácil falar dele, "o futebol", porque o resto é difícil ou pouco prático de falar ou discutir de outros assuntos…porque me parece, que nos está vetado e como parece-me que voltámos, ou antes do…porque nos cortam praticamente e a todo momento, então falemos, do que nos é mais prático, acessível e mais fácil, que é, e será, sempre foi, o futebol.

O Sporting CP, grande instituição, que ao longo dos seus 110 anos de vida, tem servido de uma forma exemplar o desporto português, como tal, sendo o clube português mais ecléctico.Fundado no dia 1 de Julho de 1906, tendo tido as suas origens na fundação do Belas Football Clube em 1902, por iniciativa de dois irmãos, Francisco Gavazzo e José Maria Gavazzo. Dois anos depois, tendo o Belas Football Clube, realizado um único jogo de futebol contra o Sport Lisboa.Alguns dos seus sócios fundadores criaram então, o Campo Grande Football Clube. Um deles, foi o impulsionador de então, José Alvalade, que manifestou imediatamente a intenção de formar um novo clube, recorrendo à ajuda financeira do seu avô, o Visconde de Alvalade, Dr. Alfredo Augusto das Neves Holtreman, que foi o seu 1º. Presidente, entre a data da fundação, 1906 a 1910 e que tutelou a criação do novo clube e disponibilizou os terrenos para o campo de jogos na sua própria quinta. Assim nasceu em 1 de Julho de 1906, o Sporting CP.

Autores: Mário da Silva Jesus, 63 anos, reformado