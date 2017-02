Continuar a ler





Praticamente todas as equipas da Liga são hoje mais parecidas com as ideias de Jesus, sobretudo nos momentos defensivos, do que com o que os seus treinadores apresentavam há seis anos atrás! No clube atual, Sporting CP, consegiu o recorde de pontos no clube, 86 pontos, não ganhou o título por uma unha negra, mas também por culpa própria á mistura de um Benfica renascido depois de uma abertura de época desastrosa. Se ,hoje, Jorge Jesus já não é tão especial, tal não se deve à perda de qualidades. Mas sim ao crescimento de todos os intervenientes . E que não se negue a sua influência em tal processo. Com os seus defeitos e qualidades , que Jorge Jesus continue o mesmo.

Jorge Jesus é inquestionavelmente umas das figuras da década, a par de José Mourinho, do futebol Português. Subiu a pulso num ramo competitivo onde o mérito e o esforço são premiados, é irreverente, carismático, egocêntrico e com um capacidades técnicas e táticas de topo a nível Mundial o que é obra numa Sociedade como a Portuguesa que é historicamente invejosa do sucesso alheio.Ninguém lhe consegue ficar indiferente. Mérito ou demérito de Jesus, a verdade é que é a própria personalidade do treinador que nos leva a discussões intermináveis. Quando chegou ao Sport Lisboa e Benfica, o clube estava num processo de reconstrução depois do "reinado" da Vale e Azevedo, não era o clube ganhador de outrora, era gozado e vilipendiado por todos(os próprios adeptos do Benfica,não generalizando, quando este perdia afirmavam que não eram do clube). Na época 2008/2009, Quique Flores era técnico dos encarnados, a equipa era semelhante à época 2009/2010 e Jorge Jesus consegue o primeiro campeonato(em 6 anos) com um futebol apaixonante e digno de futebol total, foram mais 5 anos de Jesus após a primeira época e 10 títulos depois, Jesus torna(outra vez), o Benfica o clube com mais títulos em Portugal destronando a hegemonia do Futebol Clube do Porto(FCP). Apesar de alguns desaires pelo caminho, especialmente a época 2010/2011 e 2012/2013, o Benfica alterou-se estruturalmente, é competitivo, vai a todas as finais(se ir a duas finais Europeias seguidas fosse fácil...) e dignificava o seu nome.Saiu do Benfica, deixando-o no 6ºLugar no ranking da UEFA. Mas a sua influência não se estendeu só ao Benfica, o sistema táctico das equipas da Liga terá passado nos anos pós entrada do agora treinador do Sporting no Benfica, de grande parte das equipas a jogar em 433 para que hoje, no mínimo, dois terços da Liga já se apresenta em 442, portanto negar a influência do atual treinador do Sporting no crescimento do jogo em Portugal é digno de quem não percebe nada de futebol. Praticamente todos os treinadores que pela Liga vão fazendo carreira sabem porquê de agora defenderem zona. O porquê de partirem tão bem os momentos do jogo. O porquê de tantas ideias.

Autores: Mauro Pires. 19 anos. Estudante de Economia