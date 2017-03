Continuar a ler





Bateu o recorde do maior lucro de sempre da historia do clube/SAD. 46,5 milhões;



No dia das eleições foi batido o recorde de sempre do clube com o maior número de votantes a irem exercer o seu direito de voto (18.755), no qual foi a minha primeira vez que fui votar com um enorme orgulho tenho por este clube.



Assumo sem problemas, que o meu voto foi para Bruno de Carvalho. É de louvar estes recordes batidos neste mandato de Bruno de Carvalho. O presidente já está na historia do clube pelos aspectos positivos.

Bateu o recorde com o maior número de associados. Já estamos no top 5 dos clubes com mais sócios no mundo e tenho um orgulho de também ser associado deste grande clube;Bateu o recorde da maior venda de sempre de um jogador português para o estrangeiro com a venda de João Mário por 40 milhões de euros ao Inter;Bateu o recorde da maior assistência de espectadores em Alvalade, 50 mil adeptos no jogo Sporting-Real Madrid, no qual tive o prazer de estar lá apoiar;

Autores: Bruno Domingues, 25 anos, estudante