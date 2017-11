ker Casillas, actualmente guarda-redes ao serviço do FC Porto, e o mais internacional em representação da selecção de Espanha - "quiçá" o jogador com mais títulos individuais e colectivos conquistados quer ao serviço do Real Madrid, quer da selecção de Espanha -, foi inesperadamente foi afastado da titularidade do seu posto de guarda-redes ao serviço do FC Porto pelo "pulso" sempre exigente e profissional de Sérgio Conceição.

Contudo, o citado guarda-redes espanhol bateu o português Cristiano Ronaldo, cliente habitual nas vitórias das botas de ouro, e o argentino Lionel Messi e ganhou o prémio GOLDEN FOOT 2017. Assim, aos 36 anos, o ainda guarda-redes do FC Porto vence este prestigiante prémio, que contempla jogadores com pelo menos 29 anos e que ao longo da carreira se tenham distinguido dentro e fora do campo.

Para conquistar esta 15.ª edição do troféu, que recebeu na terça-feira no Principado do Mónaco, Iker Casillas teve de vencer a feroz concorrência de talentosos jogadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manuel Neuer, Sérgio Ramos, Arjen Robben, Thiago Silva, Luís Suárez, Yaya Touré e Andrea Pirlo (que acabou de se despedir dos relvados), nomes que são a "nata fina" do futebol mundial. E é assim o primeiro que é distinguido a actuar em Portugal. Contudo, este prémio não deixa de marcar um período pouco positivo que o espanhol atravessa, tendo perdido a titularidade para o, até aqui, suplente José Sá.

Continuar a ler

Com este prémio, sucede na sua 15.ª edição ao igualmente conceituado guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, vencedor em 2016.

Autores: Mário da Silva Jesus/refomado/64 anos