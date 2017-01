Continuar a ler





Este ano, a Taça da Liga-CTT já foi. A participação nas competições "uefeiras" foi um fracasso total, para não afirmar uma desilusão. A Liga NOS parece uma miragem e, por último, ontem em Chaves, a esperança de poder conquistar um título esfumou-se por completo na visita ao reduto do Chaves, naquela que foi mais uma visita no espaço de três dias a terras transmontanas e este jogo a contar para os quartos-de-final da prova rainha do futebol português, que é a Taça de Portugal. E assim o Sporting, ao ter perdido por 1-0, fica pelo caminho, perante a garrida e sempre difícil equipa flaviense que já tinha eliminado o FC Porto nesta mesma competição.



Serão o presidente Bruno de Carvalho e Jorge Jesus os principais obreiros do descalabro que o Sporting tem vindo a sofrer? E todo o staff técnico, e como não podia deixar de ser, claro, os jogadores? No meio desta nau sem governo provavelmente ainda haverá mais culpados (quero dizer inimigos contra o clube de Alvalade) do fracasso destas duas épocas do Sporting.



Será que os jogadores têm já as suas cabeças concentradas para outras andanças, e que alguns deles não sentem com tanto orgulho verdadeiro e peso de representar uma instituição como é a do Sporting? Será que a pressão exercida no final do jogo da 17.ª jornada, quando o Sporting ao empatar com o mesmo Chaves (2-2) não soube aproveitar, para encurtar caminho na tabela classificativa, aquando do pequeno deslize do Benfica perante o Boavista, horas antes no reduto das águias. E quando o presidente Bruno de Carvalho foi ao balneário e 'encostou' os seus jogadores contra a parede, pedindo-lhes mais atitude, provavelmente terá deixado marcas importantes em alguns jogadores. Que ontem, no jogo de Chaves, foi notória no campo, o peso da chamada de atenção, pois falharam por completo um jogo mais do importante para todos.



Contudo, e no meio deste reino de confusões e incertezas quanto ao futuro de todos que fazem parte do plantel e o ambiente que se deve respirar no balneário do Sporting, só um elemento escapa a este descalabro, o sempre dedicado e querido por todos os sportinguistas, o técnico de equipamentos de seu nome muito simples, tal como ele, o Paulinho. Esse, sim, o verdadeiro Leão, que merece na verdade todas as alegrias que lhe possam presentear… Este sim um verdadeiro Leão de raça e de humildade, em que os restantes elementos, dirigentes, técnicos e jogadores deviam pôr os olhos e segui-lo, não só pela sua humildade mas pela sua grande dedicação e amor que sempre demonstrou ao longo dos anos ao serviço do Sporting .

Efetivamente, algo está mal, ou melhor, não está nada de feição, em redor da equipa profissional de futebol do Sporting, perante a euforia que se verificou desde do início da época de 2015/16, aquando da ida do "mágico" da táctica do Benfica para o Sporting, senhor Jorge Jesus. E é verdade, sem qualquer tipo de ironia, pois é sem dúvidas um dos melhores técnicos do futebol português, pois só é pena algumas vezes não se conter um pouco mais na sua linguagem. Mas tenho que aceitar que condiz com o seu ADN.Desde aquela época, em que o senhor presidente Bruno de Carvalho conseguiu a sua maior transferência de então, com uma das maiores e mais sonantes aquisições que assistimos, a do citado técnico, e que a chama das vitórias de títulos, iria voltar a sentir e a começar logo naquela época, invadindo no seio da 'família' sportinguista a esperança que a nova era iria dar frutos. Promessas feitas, e obviamente próprias de um autêntico líder, desejoso e com fortes ansiedades, por ver um Sporting campeão, o que infelizmente não tem vindo a acontecer. Contudo, não nos podemos esquecer que a 2.ª volta vem aí e vamos ter pela frente a disputa de 51 pontos e tudo pode ainda ser possível. Há muitos pontos para conquistar e quiçá para perder, entre todos os emblemas desta Liga NOS e nada está ainda perdido.Foi então no início dessa época essa a mensagem que fora transmitida para a massa adepta e sócios do emblema de Alvalade, incutindo esse desejo ao sempre igualmente ambicioso técnico Jorge Jesus, que como qualquer técnico tem o desejo e ambição de todos, a vitória. Mas infelizmente não tem vindo a acontecer, tendo o técnico Jorge Jesus somente ganho uma Supertaça Cândido de Oliveira na sua primeira época ao serviço do Sporting.

Autores: Mário da Silva Jesus, 63 anos, Codivel