Continuar a ler

Apesar do desaire do Sporting, em casa, diante do FC Barcelona para a segunda ronda da Champions, a equipa de Jorge Jesus deixou uma óptima imagem frente aos catalães, porque, não só perderam apenas por 1-0, como na parte final, caso tivessem sido eficazes, poderiam inclusive ter terminado a partida com um empate a uma bola. Não sei se seria justo, mas o que eu posso dizer é que também não foi justo o Sporting ter consentido o golo da derrota num autogolo de Coates, uma vez que foi um lance infeliz do uruguaio, o qual deu o toque final para o fundo das redes de Rui Patrício depois de um livre apontado pela maior pérola do FC Barcelona, compartindo com Cristiano Ronaldo o epíteto de maior estrela do futebol mundial da actualidade. Porém, no primeiro jogo, o Sporting venceu o Olympiacos na Grécia e poderia mesmo ter goleado, tal foram as oportunidades que criou. Em condições normais, o grupo do Sporting na Champions seria teoricamente um grupo em que os dois primeiros lugares estariam definidos à priori, disputando a equipa de Jorge Jesus o terceiro lugar frente aos gregos do Olympiacos.Pois bem, perdendo o Sporting em casa frente ao FC Barcelona, a tarefa de alcançar um lugar que dê acesso à próxima fase da Champions parece tarefa impossível, uma vez que a outra equipa que está no lote dos favoritos a alcançar os oitavos-de-final da prova são os italianos da Juventus, equipa que tem dominado nos últimos anos o futebol italiano e foi finalista vencida da Champions na última edição da competição, sendo que também já havia sido finalista vencido em 2015 diante do próprio FC Barcelona. Só mesmo vencendo a Juventus, no seu estádio, o Sporting poderá pensar nos oitavos-de-final da Champions. Porém, se apresentar a mesma personalidade que apresentou diante do FC Barcelona, tudo poderá acontecer, mas já se sabe que tanto no Camp Nou como no Delle Alpi a derrota será praticamente um dado adquirido. Se isso acontecer, e se o Sporting vencer em casa o Olympiacos e torcer para que o FC Barcelona vença em Turim; então, aí, será o confronto directo que irá determinar o segundo lugar entre o Sporting e a Juventus, mas, repito, isso será uma tarefa muito difícil para os comandados de Jorge Jesus.Atendendo aos grupos que saíram aos três grandes do futebol português para a Champions, o grupo do Sporting é desde logo o mais difícil, sendo o grupo do Benfica o mais acessível, mas, neste caso, a equipa de Rui Vitória só tem tido fracassos, revelando que a equipa não se reforçou o suficiente para colmatar saídas importantes, sobretudo no sector defensivo, e até o terceiro lugar está em risco, podendo o Benfica quedar-se no último lugar, caso não melhore as suas exibições. O Sporting está a apresentar-se em bom plano na Champions, estando, neste momento, na luta por um lugar que dê acesso à seguinte fase da prova, sendo que a equipa de Jorge Jesus não tem notado em nada a falta de Adrien Silva, uma vez que para a sua posição está uma jogador bravíssimo no meio-campo leonino, o qual dá pelo nome de Battaglia e "secou" por completo as investidas, sempre perigosas, de Messi. Para o Benfica, não só bastava a total desilusão na actual edição da Champions, tendo sofrido uma goleada totalmente inesperada diante do Basileia por 5-0 (?!) na segunda ronda da Champions (na qual a entrada irreflectida de André Almeida sobre um jogador da equipa suíça, que lhe valeu o vermelho directo, é bem o espelho da frustração que se abateu na equipa encarnada) como ainda poderá não estar presente na próxima edição da Champions, caso não se classifique nos dois primeiros lugares do campeonato, sendo que somente o primeiro lugar dará acesso directo à prova milionária, tendo o segundo classificado que disputar uma eliminatória. E o mais provável é esse cenário acontecer, já que tanto o FC Porto como o Sporting estão a um nível exibicional bastante acima do Benfica.

Autores: Manuel Garcia, Funcionário público, 37 anos