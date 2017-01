Continuar a ler

Como começar a juntar as palavras de modo a que elas formem uma equipa, capaz de ultrapassar qualquer obstáculo, táctica ou estratégia adversária, sem ferir demasiado o orgulho do ofendido? Como dizer que "para lá do Marão mandam os que lá estão", sem que os do sul entrem numa declaração de guerra contra quem os menorizou, destroçou, humilhou e os traiu até ao inadmissível, e que nenhum estandarte ou simples emblema suporta, mesmo que ele exiba um leão, com juba até aos calcanhares, agora mordidos por uns guerreiros flavienses, capazes de grandes feitos e até de comerem a relva se a isso estiverem obrigados?Tarefa difícil para mim, que sou um amador no tratamento do verbo, ganhar, ganhar, até à vitória final. Estava escrito já nas estrelas, que o Sporting jogaria sob o céu estrelado e o frio transmontano, numa terça que não era de Carnaval, e de lá sairia debaixo de uma derrota miúda mas estrondosa à mesma, pelo ruído que entrou pelo Túnel do Marão e só parou em Alvalade, com espera ameaçadora e policiada fortemente. Os blaugrana, de Chaves, souberam usar o capote que os protegeu e animou, contra o fato de cerimónia mas curto, dos da capital emproada, e sem argumentos para cantarem o hino verde e branco ao som dos cinco violinos apagados ou esquecidos no baú da memória. Viver das recordações é o que resta ao clube.Não lhes basta ter Jesus do seu lado, leão tardio ou escondido até há pouco, mas arrependido com certeza, manchado junto a um chefe que no jogo ousou, aquando da substituição de Jefferson por Bruno César, dar instruções ao jogador enquanto enfiava a camisola e quando ainda ela só ia nas orelhas, o que fez com que o brasileiro não ouvisse as indicações que ao treinador são destinadas dar, revelando-se agora como técnico, e com tal atitude disse-nos tudo sobre o estado do clube que dirige. Três treinadores no estádio. Dois no banco e o "encoberto", um disfarçado por entre as sombras da noite mais negra, na bancada, não foram suficientes para saírem de Flavia Augusta, como imperadores. Perderam e perderam bem. O resto é campanha eleitoral, para leão entreter, e continuar sentado à espera dos títulos sempre prometidos, mas que tardam achar. E ironia das ironias, o jogador que marcou o golo vitorioso e eliminatório, que até nunca marcara pelo Chaves, é um elemento emprestado pelo clube rival de Lisboa, o Benfica. Ponck - Já está!

Autores: Joaquim A. Moura - Penafiel