Além disso, escrever é fácil. Com maior ou menor correção, com maior ou menor elegância, com um ou outro estilo, trata-se de um ato de egoísmo que todos podem fazer. Escrever é fácil porque é o eu a falar. Ler é que é difícil. São os outros que falam e é preciso escutar.



Eu sei que quem escreve e imagina que vai ser compreendido pode semear flores e colher fortes tempestades. Mas eu quero escrever e de alguma forma ser compreendido. Adiante então.



No decurso da minha vida, já muitas vezes ouvi a frase de que o Sporting é um clube diferente. Tal sempre me despertou a atenção. Tal como o real significado desta diferença. Sei que isto pode ser analisado de diferentes perspetivas.



Aquela ideia de que o Sporting é diferente porque é uma filosofia de vida parece-me perfeitamente exagerada, por ser desprovida de fundamentação, para não dizer outra coisa. Mas há outras variantes. Na verdade, muitas outras e estas bem mais sólidas.



Quando, por exemplo, o presidente do meu clube, em diversas entrevistas, ainda recentemente no debate televisivo a propósito das eleições o fez, clama por uma maior intervenção das figuras política e socialmente mais relevantes da nossa sociedade, na defesa dos interesses do clube, eu concordo em absoluto. E sei exatamente ao que ele se refere.



Eu vejo figuras que preenchem estes requisitos afetas a outros clubes, particularmente benfiquistas, sempre que são solicitadas para tal, ou se afigura importante, fazê-lo com total naturalidade, leia-se defender os interesses do seu clube. Os sportinguistas não.



Nós, mesmo que injustamente, somos capazes de prejudicar o nosso próprio clube, só para demonstrar aos outros que somos sérios. Isentos e imparciais. Somos assim. Somos, de facto, um clube diferente. Os outros têm um sentimento de pertença e de lealdade que nós não temos. O nós não são todos mas são muitos. Muitíssimos.



Eu tenho uma conta no Twitter, lá tenho acesso a alguns blogues afetos a sportinguistas. Já me aconteceu, por diversas vezes, verificar, na maioria destes blogues, comentários de benfiquistas a insultar sportinguistas perante a passividade dos administradores. Surreal, mas verdadeiro.



Será que isto acontece em blogues afetos a clubes rivais? Tenho muitas dúvidas, para não dizer outra coisa. Faz-me lembrar a minha adolescência quando era um jovem e idealista. Pensávamos e julgávamos que podíamos mudar o mundo, quando mais tarde percebemos que o mundo é que acaba por nos mudar a nós. Somos mesmo um clube diferente!



A agitação no meu clube é sistemática, talvez por isso alimentemos páginas sem fim, programas desportivos de todo o tipo e formato. E, verdade seja dita, mesmo em períodos de alguma acalmia, somos sempre nós os geradores de problemas que acamam com a dita. Um clube com uma tradição recorrente de autoflagelação.



Eu não vejo os outros clubes com este tipo de atitudes e comportamentos. Somos mesmo um clube diferente. Demos um pequeno olhar para o presente, em que decorre uma campanha eleitoral para os vários órgãos sociais. Lutas fratricidas que em nada dignificam o clube, pelo contrário, só o envergonham.



Eu mesmo tenho de o dizer o que sinto. Sou um adepto comum, mas o sentimento é real. E é real porque, de facto, em muitos momentos têm sido uma campanha ordinária. Ainda se fosse rude…



Porque a rudeza não é o insulto reles, exige inteligência e elegância.



Quando nos outros clubes decorrem campanhas eleitorais também é assim!?



Somos de facto um clube diferente e em muito do que aqui escrevi reside a natureza dessa diferença.

Sou um apaixonado pelo futebol em geral e pelo Sporting em particular. O Sporting Clube de Portugal é mesmo a minha única e genuína paixão. Mas tal não me impede, sempre que falo ou escrevo sobre ele ou sobre o futebol em geral, de o fazer com racionalidade e imparcialidade.É o que sempre tento fazer, se o consigo ou não é uma outra questão. Tento, o que, dado o lamaçal que constitui o debate do mesmo, particularmente entre adeptos, parece-me um excelente princípio. Da mesma forma, procuro fazê-lo com uma linguagem simples, clara e objetiva, como é o exemplo desta crónica, sem muita densidade, pois não é de poesia o que aqui se trata.Bem sei que há riscos, pois o que facilmente entra no ouvido sai do ouvido. E o que dificilmente entra no ouvido dificilmente sai do ouvido. Isto aplica-se ainda mais à escrita do que à música. Mas o importante para mim, o fito desta crónica, é transmitir duas ou três ideias fortes de forma assertiva.

Autores: José Henrique da Silva Guerra, 52 anos, Professor/Formador