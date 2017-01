Continuar a ler





4

Como Jogador começaste a crescer

No Sporting… A enaltecer

Tua força, Natureza sem igual

Começou-se a adivinhar

Que para tua carreira continuar

Já era pequeno Portugal



5

Para Inglaterra abalaste

E a todos nós saudades deixaste

Mas… Aí o nosso orgulho começou

Eras o nosso menino querido

Punhas as defesas em sentido

E uma lenda alguém achou



6

Foste chamado de arrogante

Pessoa fria, irritante

Eram os invejosos a falar

A todos calaste com ações

Vistas por muitas Nações

Instituições e crianças a ajudar



7

Ao Real Madrid foste parar

E continuaste a lutar

Por Recordes, à grande leão

E ao ver-te que alegria

Marcar, marcar… Golos dia a dia

E seres grande em tudo Campeão



8

Mas… O melhor estava para vir

Todo o povo estava a sentir

Digo com orgulho e amor profundo

Eras o maior… Grande jogador

De menino para um grande senhor

O numero um… O melhor do mundo



9

A lenda foi crescendo

Com recordes de Portugal também batendo

Mais golos que Pauleta, mais jogos que Figo

Na historia para sempre vais ficar

Com versos para sempre cantar

ÉS O MAIOR DE TODOS OS TEMPOS MEU AMIGO



10

Há muitos anos sou teu admirador

Já te defendi com muito calor

És o meu ídolo… Adoro ver-te jogar

Só que nunca imaginei

Ver-te no chão… Só eu sei…

Por ti meu amigo, também eu chorar



11

ÉS A NOSSA GLÓRIA…

Sempre escrevendo na história

Como único, para nós, e para os teus

Quero dizer-te… Muito obrigado

Por muito teres lutado

Para sermos campeões europeus



12

Ronaldo… Lembra-te do bom Jesus…

Que foi pregado numa cruz

Sem a ninguém ter feito mal

Também a ti abaixo te quiseram deitar

Mas… Vão-te recordar

Como o maior… Símbolo de Portugal



13

Estes versos vou acabar

Com orgulho quero recordar

Cristiano Ronaldo, de Deus um presente

A todos digo muitas vezes

És a alegria de todos os portugueses

Um abração do Jorge Ramos Parente

Autores: Jorge Ramos Parente