E as reviravoltas não se ficam por aqui…

No passado domingo, na 13º jornada da liga espanhola, os pupilos de Berizzo perdiam por 2-0 no Estádio de La Cerámica, reduto do Villarreal, num encontro em que o 5º posto estava em discussão. Com golos aos 56 (Clément Lenglet), aos 57 (Franco Vázquez) e aos 78 minutos (Éver Banega), o Sevilha conquistou os 3 pontos e cimentou a sua posição na tabela classificativa.



A intervenção cirúrgica de Eduardo Berizzo estava marcada para hoje e como a solidariedade em formato inabalável de união no Mundo do Desporto Rei fala mais alto nestas histórias onde futebol e vida se mesclam, despeço-me com as palavras certas: AGUANTE "TOTO"!

Há precisamente uma semana, no Rámon Sánchez-Pizjuán, na montra milionária da Liga dos Campeões, ao intervalo do duelo entre Sevilha e Liverpool, o resultado era de 0-3 favorável aos comandados de Jürgen Klopp.Nessa curta interrupção do desafio, de acordo com a comunicação social espanhola, o técnico argentino do conjunto andaluz, Eduardo Berizzo, revelou aos seus jogadores que lhe tinha sido diagnosticado um adenocarcinoma na próstata.Pessoalmente, não reúno factos concretos para assegurar a veracidade desta narrativa mas, em contrapartida, tenho ao meu dispor uma peripécia irrefutável: Na segunda parte da partida, através de um bis de Wissam Ben Yedder e de um remate certeiro de Guido Pizarro, a formação sevilhana conseguiu uma 'remontada' épica e chegou ao empate.Um abraço coletivo após o apito final de Felix Brych, aliado às emotivas declarações de Éver Banega, maestro da equipa e compatriota de Berizzo, na flash interview (o número 10 do Sevilha afirmou que o treinador era o expoente máximo do grupo, que os guiava por um bom caminho e que todos os elementos do plantel estavam com ele em pleno), vieram intensificar a exatidão do momento em que se transmitiu esta horripilante notícia.

Autores: Miguel Laezza, 23 anos