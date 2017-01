Continuar a ler





O jogo foi prosseguindo, até que chegou o triste momento, vivido por volta dos 75 minutos, com o resultado fixado nos 2-0, no qual vários adeptos do meu clube começaram a abandonar as bancadas. Eu fiquei incrédulo: como seria possível abandonarem a equipa assim?!



Porém, tiveram o que mereceram, não assistiram ao golo do seu clube e o místico tornou-se realidade com o Sporting a chegar à igualdade já em tempo adicional.



Após esta sublime recuperação, muitos dos desenvergonhados que se preparavam para abandonar o recinto desportivo voltavam aos seus lugares para o prolongamento. Parecia impossível. Talvez por isto, eu não dividiria os sportinguistas em sportinguistas "de primeira" ou "de segunda", mas sim em sportinguistas, onde felizmente ainda se incluem muitos, e sportinguistas que têm pressa para sair de Oeiras e/ou que têm o trânsito como maior prioridade.



Daqui para a frente, o normal imperou: o Sporting controlou o prolongamento e teve a força mental necessária para arrecadar a vitória na marca de grande penalidade.



Quando a equipa mais precisou, os adeptos não estiveram lá. Foi a equipa a acordar o adepto leonino e não o adepto a ajudar a equipa a alcançar a glória. Entre o 2-0 e o 2-1, ninguém acreditava ou apoiava; após o golo de Slimani, já todos acreditavam.





Como tal, este é só um exemplo de como não existe uma relação de causa-efeito entre o apoio que os jogadores recebem e os resultados que alcançam. Não é por os adeptos apoiarem que a sua equipa vai ganhar ou por deixarem de apoiar que a equipa vai perder. Contudo, e como é óbvio, deveriam apoiar sempre, mesmo quando o rendimento da equipa se encontra aquém do desejado, porque com apoio a equipa está sempre mais próxima da vitória.



Embora vivamos contornos claramente distintos, transporto o mesmo espírito do dia 31 de maio de 2015 para o momento atual do Sporting. Jorge Jesus fez uma excelente primeira época. Nos meus 18 anos de vida e 12 em que sigo futebol à séria, nunca vi o Sporting praticar um futebol tão bom como na época 2015/2016. Assim, garantidamente que desde 2005 que não havia um Sporting tão forte e a praticar um futebol tão vistoso.



A meu ver, ainda é possível encontrar mais um paralelismo entre 31 de maio de 2015 e 2015/2016: a equipa foi maravilhosamente bem recebida à partida para o confronto diante do Benfica. Em sentido inverso, após o 1-0, os adeptos pouco acreditaram e pouco apoiaram, parecendo rendidos, mesmo quando o Sporting se apresentava dominador. Portanto, mais dominador poderia ter sido caso tivesse havido um apoio mais efetivo por parte dos sportinguistas.



A presente temporada também começou de forma prometedora, mas rapidamente começou a descambar. Não há muito a dizer: desde a lesão de Adrien que a época tem sido uma desilusão. No que a mim me toca, pouco importante se torna discutir as causas dos males leoninos, dado que todo o seguidor de futebol tem uma teoria melhor do que a do outro e seria perfeitamente capaz de reverter esta tendência negativa, até porque, e passo a citar, "estes palhaços não jogam à bola" e "eles não correm, não merecem receber milhões".



Assim sendo, encontro-me, tal como no intervalo do jogo de 31 de maio de 2015, desiludido, por um lado, mas crente num futuro risonho, por outro. Para que isso aconteça, basta ter cabeça.



A minha crença pessoal em Jesus:



Acho inconcebível como neste momento sou praticamente o único sportinguista que ainda aplaude e admira Jorge Jesus. Não podemos esquecer o obreiro de 2015/2016. Esta época está a ser péssima, sim, mas há que ter calma. Quando falhamos não somos logo os piores. Isto aplica-se a todos nós: não é por sermos ótimos num primeiro momento e péssimos num segundo que somos imediatamente terríveis e horríveis. Por exemplo, um aluno que tire uma grande nota no primeiro teste e uma péssima no seguindo, será logo diabolizado e questionado pelos seus pais. "Não estudaste para este teste!!!" – acusam logo os progenitores. Contudo, durante o tempo correspondente à realização da prova, o aluno pode simplesmente não ter sido capaz de espelhar as suas capacidades. É por estas e por outras que existem exames de melhoria: para tirar as dúvidas e corrigir os erros anteriores.



Jorge Jesus está agora nesse momento, está a subir um 10 que pode passar a 9 se o seu desempenho piorar, mas que pode perfeitamente voltar ao patamar do primeiro momento de avaliação. Para que isso possa acontecer, é necessário não só que o próprio treinador seja capaz de regressar ao nível a que já nos habituou, como também que sejamos verde e brancos não só de coração como também de cabeça.



Nota final acerca de alguns problemas da equipa:



Como é por todos sabido, Jorge Jesus está sempre pronto a desculpar-se de qualquer insucesso. Como tal, acho estranho ainda não ter usado a prestação lusa no europeu para ilibar alguns dos problemas da equipa. Parecendo que não, William e Adrien (a par de Rui Patrício) não fizeram a pré-época com a restante equipa, facto que ajuda a explicar alguns dos problemas defensivos e a inadaptação para com os dianteiros.



É certo que não é muito bonito tentarmos fugir aos nossos falhanços, mas que venha o primeiro português que reconheça publicamente a maioria dos seus erros profissionais! Afinal, a culpa nunca é nossa. E do adepto muito menos, que tem sempre razão e a maior da lucidez.

Remonto para 31 de maio de 2015, dia no qual me desloquei pela última vez ao Estádio Nacional. Era um dia importantíssimo, tanto para o Sporting como para mim. Poderia ser o regresso à vitória de um qualquer troféu a nível nacional, algo que já não acontecia desde 2008.Como é unanimemente sabido, o início desse jogo foi um autêntico descalabro: Cédric é expulso, Éder faz o 1-0 de penalti e Rafa o 2-0. "Pois é, o Sporting já não vai voltar às vitórias" – pensavam 95%, ou mais(!), dos sportinguistas.Tudo corria mal. Porém, havia quem acreditasse. Nesse infinitésimo lote de pessoas que possam ter existido à altura, eu incluir-me-ia certamente.Parecia impossível, mas eu acreditava. O primeiro tempo havia corrido mal, mas a equipa não estava a jogar mal de todo. Apenas tinha tido vários percalços. A meu ver, com o apoio de todos, poderia ser possível viver algo de muito lindo. Contudo, não parecia haver mais nenhum adepto leonino que pensasse como eu. As claques permaneceram em silêncio, tal como a maioria dos restantes adeptos do Sporting. A equipa estava sozinha, o Braga muito fechado, ou seja, estavam reunidas todas as condições para a coisa acabar mal.

Autores: Fernando Salgueiro, 18 anos