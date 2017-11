Continuar a ler





Neste momento o VAR continua a ter uma utilização muito rude, ainda demasiado sujeita ao subjectivismo de quem está a apitar um jogo de futebol e que não pretende assumir que cometeu um erro. Nesse âmbito a utilização da tecnologia deveria acompanhar o que é feito em outras modalidades, como o ténis ou o futebol americano, onde cada equipa poderia utilizar o VAR um número finito de vezes previamente definido em situações que potenciassem a alteração do resultado, como golos mal anulados, grandes penalidades, ou lances que contribuíssem para a expulsão de jogadores.



É fundamental a revisão das condições da utilização do VAR, para o mesmo ser uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento da nossa Liga e não um contributo para alimentar ainda mais o tornado de fogo que é o dirigismo desportivo em Portugal.

A 11ª Jornada trouxe a confirmação do que já se esperava, que a ferramenta Video-Árbitro (VAR), mais do que um apoio para reduzir o número de erros de arbitragem por jogo, é actualmente uma arma de arremesso do dirigismo desportivo. Desde as faltas para grande penalidade de Filipe do FC Porto, ao cartão vermelho por mostrar a Svilar do Benfica até à grande penalidade sofrida por Bruno César, do Sporting e ao golo anulado a Fransérgio do Sporting de Braga, não faltou quem vociferasse o seu descontentamento.Esta força do dirigismo português em resultadismos a todo o custo desvia a opinião pública do essencial, que é a percepção que o VAR realmente ajuda os árbitros a melhorar os seus desempenhos. Um exemplo concreto, nas leis do jogo é de conhecimento geral que, em caso de dúvida em lances de fora de jogo, que o árbitro auxiliar deve deixar jogar. Pois bem, se no jogo Sporting - Sporting de Braga o auxiliar se tivesse limitado a deixar seguir jogar e indicasse que tinha dúvidas no lance, bastava recorrer ao VAR e o golo seria validado.Mas o grande problema do VAR é ser uma ferramenta que se encontra no poder dos árbitros ao invés de ser uma ferramenta ao dispor dos clubes. Estando esse controlo na mão dos árbitros, os tubarões do nosso dirigismo não perdem a oportunidade de associar a tecnologia às cores clubísticas com comentários pouco abonatórios: "VAR deve ir para a cabine vestido de azul e verde (...)", "Fosse o VAR um pouco amigo como tem sido de outros clubes (...)".

Autores: Pedro Gomes, 32 anos, Engenheiro do Ambiente