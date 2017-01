Que comece a festa do 'Happy Slam'

Chegou aquela altura do ano em que os fãs de ténis europeus se vêem obrigados a dormir menos. O Open da Austrália arranca esta segunda-feira em Melbourne e os pontos de interesse são mais do que muitos: o regresso de Roger Federer e Rafael Nadal após períodos de lesão, a possibilidade de um sétimo título recorde de Novak Djokovic e a tentativa de defesa de título de Angelique Kerber, que aparece num Grand Slam pela primeira vez como primeira cabeça-de-série.



Para além de tudo isso... os portugueses. Pela primeira vez nesta década, Portugal contará com dois tenistas nacionais no quadro principal masculino. Gastão Elias entra em ação já esta segunda-feira, frente a Nick Kyrgios, ao passo que João Sousa reencontra o jovem australiano Jordan Thompson, que derrotou na primeira ronda de 2015.



Uma quinzena australiana que promete grandes encontros, emoções ao rubro e momentos de tremenda animação, não fosse o Open da Austrália conhecido como... o 'Happy Slam'.