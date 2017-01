Um Danilo 'à Porto'

Os dragões, daqueles verdadeiros, de sangue na guelra, conseguem admitir que têm saudades dos famosos 'jogadores à Porto', uma forma banalizada nas décadas de 80 e 90 para distinguir todos os que deixavam tudo em campo e que até faziam carrinhos em campos pelados como era o do Rio Ave, o da Avenida…



Se já perceberam onde queria chegar, entendem melhor a importância da renovação do contrato de Danilo Pereira, um daqueles que depressa se percebeu ter condições para ser o tal jogador 'à Porto'.



Danilo já encarnou essa filosofia e até rejubila ou chora quando marca um golo decisivo, como foi em dois recentes jogos no Dragão com o Chaves e o Rio Ave.



Danilo é, em suma, um insuspeito. Dá mesmo tudo em campo e tem condições físicas, técnicas e psicológicas para ser aquele líder que parece ausente do clube desde os tempos de Jorge Costa e Vítor Baía.



Por isso é que esta renovação é muito importante e é um claro reforço de inverno.



Não é por acaso que algo que já estava feito no papel desde novembro só agora saiu cá para fora e foi notícia!



É agora, em janeiro, fevereiro e março, que este FC Porto comandado por Danilo, no relvado e no balneário, vai ter a oportunidade de demonstrar à nação, portista e portuguesa, de que sangue é feito e se consegue demonstrar qualidade para continuar a, pelo menos, arranhar os calcanhares ao grande rival Benfica.



É que pode haver agora só um 'Danilo à Porto' em versão exagerada, ou poucos como ele para ser simpático, mas com ele "metido" assim no clube, perante um compromisso tão grande, o bom risco que o FC Porto corre é que apareçam mais 'Danilos' como ele e inspirados por ele.



Por isso é que esta renovação é um trunfo que pode valer o sucesso de uma época…