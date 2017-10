A cara da revolta

O momento não é nada famoso e são imperiosas mudanças no onze das águias. Talvez a necessidade obrigue Rui Vitória a lançar Douglas para render o castigado André Almeida, mas o mesmo não se verifica na opção de fazer alinhar de início Svilar e Rúben Dias na receção ao todo poderoso Man. United.



Com todos os jogadores disponíveis, à exceção do lateral-direito, o técnico dispõe de várias opções para cada setor, razão pela qual pode ser surpreendente a aposta no guardião de 18 anos e no central de 20, naquela que será a estreia de ambos no palco maior das competições futebolísticas a nível de clubes. E, numa altura, em que é imperioso pontuar.



Talvez seja por não ter muito a perder, mas muito a ganhar. Depois das duas derrotas a abrir a fase de grupos e tendo em conta que agora terá um duplo embate com um dos colossos do futebol europeu, Rui Vitória sabe que as aspirações do clube da Luz em seguir em frente na prova não são fáceis. Mas se chegar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões não é algo muito previsível, há ainda muito para conquistar na época em curso.



Apesar do atraso de cinco pontos na Liga NOS, conquistar o Pentacampeonato é uma meta perfeitamente alcançável, mas para tal, as exibições das primeiras jornadas não se podem repetir. E o que se viu? Uma equipa desfalcada, com vários jogadores com um rendimento muito abaixo do expectável e, sobretudo, pouca garra, vontade e coragem de inverter a situação.



Nos últimos sete encontros, o Benfica venceu apenas dois. Isto não é normal nas águias. É preciso mudar e, quem sabe, repetir a experiência da época 2015/16, quando surgiu um Renato Sanches a salvar uma temporada que parecia perdida, talvez seja a melhor receita. Svilar e Rúben Dias podem transportar o sangue novo que este grupo necessita.



É a hora de mostrar o que valem e que merecem a confiança. Se o conseguirem, mesmo que Rui Vitória não consiga o apuramento para os oitavos-de-final da prova milionária, pode 'ganhar' uma equipa. E, neste momento, é mesmo isso que o treinador precisa.