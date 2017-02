A ironia dos castigos explicados

Os clubes queixaram-se durante anos de que não conseguiam compreender o motivo pelo qual muitas vezes eram punidos. O facto de constar apenas o artigo no mapa de castigos fazia confusão a muitos, e com razão, uma vez que o Regulamento Disciplinar consegue por vezes ser demasiado abrangente.



A pressão foi tão grande que o Conselho de Disciplina, agora dirigido por José Manuel Meirim, resolveu fazer-lhes a vontade. Assim, a partir da semana passada, alguns dos castigos que resultam do que está escrito no relatório do árbitro ou dos delegados, passam a vir com uma explicação.



Isto tem uma consequência positiva. A partir de agora, poderemos saber o que disse um treinador a um árbitro, por exemplo, que o tenha levado a ser expulso do banco. Ou o comportamento de um jogador ou dos adeptos. A consequência negativa é para os próprios clubes, pela ironia de tudo isto: tanto pediram justificações pelos castigos, que agora levam com a explicação completa. De certeza que muitos não vão gostar que se saiba de tudo publicamente, com tanto pormenor.