A mente sã de Nelson Évora

Aquele olhar mordaz de Nelson Évora diz qualquer coisa. É intimidante, olha com indiferença para os adversários e não se deixa abalar pelas marcas da concorrência. Pode estar longe do seu melhor, mas nunca se deve descartar um saltador com as qualidades técnicas e psicológicas de Nelson Évora.



É dos raros atletas que sabe muito bem o que está a valer, característica que é comum aos grandes campeões. Quando se chega aos 32 anos e depois de ter experimentado tanta mudança – treinador, residência e clube – o Europeu em Belgrado servia como um grande teste para aferir valores, marcas e avaliar a diferença para a concorrência.



Nelson esteve particularmente bem, confiante, tecnicamente perfeito, mostrando estar no caminho certo. Indiferente às críticas, conseguiu ter o sangue frio para não se deixar envolver em polémicas inúteis. É a tal mente sã que acaba por fazer toda a diferença.