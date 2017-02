A pressão da tanga

Na última jornada foi o Benfica a jogar antes do FC Porto, nesta invertem-se as posições e o que muda?



Nada, na minha humilde opinião...



Tudo porque a obrigação de ganhar nas águias e dragões é historicamente algo intrínseco, que faz parte da filosofia do próprio clube. É algo, em suma, que está sempre presente, seja antes ou depois do grande rival, seja contra um outro grande ou contra o Carcavelinhos da Areosa ou frente ao Clube Carpe Diem!



Enfim, já deu para entender como pretendo justificar o título da pressão da tanga, simplesmente porque ela existe por si só. Não há mais nem menos. Muito menos num clube grande que só deve, sabe e muitas vezes pode... jogar para ganhar.



Por isso é que o jogo do Benfica em Braga não é mais importante porque o FC Porto recebe sexta-feira o Tondela, tal como a pressão de ganhar em Guimarães que os dragões tinham na semana passada é extamente a mesma que tinham antes dos encarnados ganharem ao Arouca.



Os jogadores do Benfica não vão correr mais ou menos se o FC Porto escorregar com o Tondela, nem vão correr mais se os dragões cumprirem a sua obrigação de ganhar ao último classificado da tabela.



Na luta a dois pelo título, o jogar antes e/ou depois do grande rival até corre o risco de deixar de ser assunto, porque ambos parecem ciosos do que têm pela frente até ao choque frontal que vão ter no Estádio da Luz, no início de abril.