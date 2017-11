Ações exigem-se

Os árbitros de 1.ª categoria avançaram em bloco com pedido de dispensa, junto do Conselho de Arbitragem da FPF, dos jogos do fim de semana. Esta decisão só me surpreende por ser agora. Já vem tarde.



Cansados de estarem no ponto de mira dos clubes, os homens do apito decidiram agir. No ponto em que se encontra o futebol português, isto já não vai lá com apelos bonitinhos e processos de intenções. Ações são necessárias, obrigatórias, até.



Estou em crer que a 'greve' dos árbitros pode abanar o edifício. Não sei se terá os efeitos desejados, mas é um começo.



O clima ficou mais pesado com as revelações feitas na BTV, de alegada rede do FC Porto cujo objetivo é ameaçar e condicionar os árbitros. O Benfica, depois de meses a fio em que Luís Filipe Vieira pediu aos adeptos para não responderem aos rivais, quando esteve debaixo de fogo cerrado, acabou por não resistir à tentação e entrou no jogo das acusações.



Quem se dizia diferente - e ainda recentemente um dirigente criticou as "guerras corriqueiras" do futebol português que em nada ajuda a captar investimento - é, afinal, igual aos outros.