Alerta Hope Solo

Hope Solo confidenciou, durante uma entrevista, que o antigo presidente da FIFA, Sepp Blatter, a tinha apalpado antes de ela entrar em palco na gala daquele organismo em 2012.



O ato em si é grave e cobarde, dada a posição de poder que o antigo dirigente ocupava, mas quase ao mesmo nível estão algumas reações que têm surgido na opinião pública e que revelam que muitos não têm noção daquilo que é ou não aceitável. Muitos não percebem o que é o assédio sexual, crime que tanto afeta mulheres como homens.



Nos últimos tempos o assunto ‘assédio sexual’ tem estado na ordem do dia, pelo escândalo que rebentou em Hollywood, mas esta questão vai além da Meca do cinema e atinge todas as áreas da sociedade.



Desde pequenas que as meninas sofrem de assédio, por exemplo quando nas brincadeiras são apalpadas. A situação pode parecer inocente, mas acaba por ter um efeito perverso: as meninas acham que é normal e os meninos pensam que não tem mal fazerem isso.



Voltando à denúncia de Hope Solo, muitos questionam o porquê de só ter falado disto agora ou porque não fez nada na altura. Em primeiro lugar, a própria explicou, na entrevista, que estava pronta para subir ao palco e que foi apanhada de surpresa. Depois não voltou a ver Blatter para o confrontar.



Mais do que denunciar este ato, a antiga guarda-redes dos Estados Unidos fala dos casos que conheceu de assédio por parte de treinadores, médicos ou assessores. Algo que é muito grave e que deve obviamente ser denunciado. Porque não é denunciado? Porque ainda há muitos estigmas, porque se acredita facilmente na versão de quem tem mais poder, porque é fácil descredibilizar a vítima.



Recentemente foi demitido o selecionador inglês de futebol feminino, Mark Sampson, por "claro comportamento inaceitável e inadequado" para um treinador. A sua conduta não era a mais adequada e bastou uma jogadora ganhar coragem para o denunciar que outras confirmaram a sua história.



Felizmente já há alguns anos que começou a perder-se o medo de falar de situações de pedofilia, é tempo de perder o receio de falar de assédio sexual, que, repito, tanto afeta raparigas como rapazes. Recordo-me por exemplo de terem sido levados à justiça treinadores que aproveitaram a sua posição para abusarem de miúdos.



Agora é tempo de combater o sexismo que ainda existe na nossa sociedade. As meninas e mulheres merecem respeito.