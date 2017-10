As palavras e os atos

A última semana foi pródiga em manifestações de agentes do futebol português em defender e, mais do que isso, apelar à pacificação. Fernando Gomes, presidente da FPF, esteve no Parlamento e revelou mensagens de ameação aos árbitros.



Rui Vitória, treinador do Benfica, aplaudiu a iniciativa do líder federativo, considerando ser a pessoa certa para iniciar a mudança no futebol português.



Já Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD encarnada, sustentou que o futebol português só tem a ganhar se clubes, Federação, Liga e operadores deixarem de lado as discussões "corriqueiras" e lutarem por interesses comuns, procurando apoios financeiros no exterior.



Palavras bonitas que, no entanto, não têm correspondência na prática.



O que continuamos a assistir é a troca de acusações e provocações, ruído que vai minando o terreno por onde anda o futebol português e torna o ambiente tóxico.