Campeonato pode passar pelas taças

Até ao final da época, FC Porto e Sporting ainda vão disputar quatro jogos entre si. Dois nas meias-finais da Taça de Portugal, um na mesma fase da Taça CTT e outro na 25.ª jornada do campeonato nacional. Dragões e leões bater-se-ão então por um lugar nos jogos decisivos das provas secundárias em Portugal, contando com a concorrência do Benfica na Liga NOS, competição na qual o clube da Luz está concentrado a 100 por cento.



Não me parece que os encarnados retirem grandes proveitos, mesmo ao nível da fadiga acumulada, do facto dos concorrentes ao título se desmultiplicarem pelas restantes provas nacionais e, até, na UEFA. E menos acredito naquele ideia feita da ‘distração’ que poderia beneficiar o Benfica relativamente aos rivais.



O que, na minha opinião, poderá pesar na balança do título será o resultado motivacional dos embates entre dragões e lesões nas taças nacionais. O eventual ascendente de qualquer um deles, ainda mais se for claro, trará certamente benefícios anímicos relevantes à discussão do campeonato, nomeadamente ao nível dos clássicos, mas não só. O campeonato pode muito bem ‘decidir-se’ nos jogos das taças…