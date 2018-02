Chamar promessa a Dalot é um erro

Chegou a hora de Diogo Dalot. Não é daqui a duas semanas ou daqui a um ano. É agora. Aliás, já devia ter sido 'ontem'. Pode parecer exagerado falar desta maneira de um menino de 18 anos, mas o internacional sub-21 está muito à frente da idade que apresenta no Cartão de Cidadão a todos os níveis. Não é por acaso que não larga a titularidade mal tem essa oportunidade nos diversos escalões por que já passou, seja em termos de FC Porto ou de seleções. Dalot é um fenómeno da natureza, um caso dos mais raros que o futebol português já teve.



Não se trata de ser um diamante por lapidar ou de ter muito potencial. Tudo isso é verdade, sim, mas Dalot apresenta todas as condições para ser dono e senhor do lado direito ou esquerdo da defesa do FC Porto a partir de agora. Rui Jorge já viu isso nos sub-21, por exemplo. A maturidade que apresenta, até a nível de discurso, é fora do comum, isto para não falar de tudo o que oferece dentro de campo. Basta passar a vista por algum jogo do defesa, qualquer um. É quase garantido que terá lances de encher o olho a nível ofensivo - não é por acaso que já tem quatro golos esta época -, bem como outros tantos em que mostra ser uma muralha na defesa. Uma vez mais: pode parecer exagerado falar assim de um menino, mas não. É ver para crer.



Desde cedo - mais precisamente, o Europeu sub-17 que Portugal conquistou - comecei a seguir a carreira daquela que era, outrora, uma jovem promessa. Continua a ser jovem mas já é uma certeza. E lembro-me de um único jogo em que, de facto, sentiu enormes dificuldades. O leitor sabe contra quem foi? Kylian Mbappé, nas meias-finais do Europeu sub-19. Isso aconteceu em 2016, um ano em que começou nos juvenis, passou para os juniores, fez a fase final do Europeu sub-17 e de sub-19 e, quando terminou esse segundo Europeu, integrou logo o estágio da equipa B. Não parou! E desde então que tem sido assim.



Joga, joga, joga... não se lesiona. Mais do que isso, apresenta rendimento constante em qualquer escalão. Quando volta aos juniores, não o faz contrariado e isso nota-se nas exibições. Trata-se, verdadeiramente, da raríssima junção de um talento fora do comum com condições psicológicas ainda mais difíceis de encontrar, especialmente num jovem de 18 anos.



Será uma questão de tempo até Fernando Santos apostar em Dalot. Hesitei em escrever 'descobrir Dalot', mas aposto todas as fichas como o Selecionador Nacional já o tem muito bem referenciado. No que diz respeito ao FC Porto, nem devia ter sido preciso Ricardo Pereira e Alex Telles lesionarem-se para Dalot merecer uma oportunidade no campeonato, uma vez que DD30 mostra tranquilidade para assumir a responsabilidade de ser titular... frente ao Sporting, por exemplo. Dalot dá mais garantias do que Maxi Pereira e apresenta potencial para ser, de longe, o melhor lateral dos azuis e brancos. Para ser um dos melhores jogadores do plantel. Agora é ter oportunidades e agarrá-las.



Está longe de ser por acaso o facto de tantos tubarões estarem loucos pelo defesa. E atenção... a cláusula de 20 milhões de euros - com contrato a acabar em 2019 - é muito baixa para um Bayern ou Barcelona desta vida. Aquilo que Dalot oferece tanto em termos defensivos como ofensivos é demasiado especial e diferente. Portugal agradece!