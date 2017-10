"O campeonato decide-se nestes jogos." A frase é muitas vezes dita por jogadores e treinadores, normalmente dos candidatos ao título e após vitórias apertadas contra as equipas mais fracas. Confere. Muitas vezes esses são os encontros decisivos pois quem perde pontos atrasa-se na corrida ao título.



Esta época, parece-me, vai ser diferente. Como se viu nesta jornada, os chamados três grandes continuam a passear na Liga, com maior ou menor dificuldade. Seja com resultados gordos, como o 3-0 do FC Porto no dérbi da Invicta, ou com vitórias tangenciais, como leões e águias, os candidatos ao título continuam a somar vitórias.



A diferença pontual para os restantes já é de quatro pontos – entre o 3º e o 4º da tabela - e a continuar assim a tendência será para se tornar ainda maior, até porque Sp. Braga e Vitória de Guimarães, nos últimos anos os principais candidatos ao 4º e 5º lugares, estão embrulhados na Liga Europa, facto que os faz perder mais pontos no campeonato.



Quanto aos candidatos ao título, parecem mais interessados no consumo interno. A Champions parece ser apenas uma prova na qual o principal objectivo é amealhar uns euros porque a principal preocupação é a Liga portuguesa. O Benfica porque quer o inédito penta, FC Porto e Sporting porque querem acabar com a hegemonia das águias.



Assim, os clássicos vão ter um peso decisivo na luta pelo título pois só nessas jornadas existe a possibilidade de ganhar e fazer um dos rivais perder. O único confronto entre candidatos até agor, o Sporting-FC Porto, terminou empatado mas os dois seguintes podem começar a revelar uma luz em relação à corrida ao título.



O Benfica está em 3º e o nível exibicional deixa a desejar mas, se vencer os dois candidatos diretos, na 13ª jornada no Dragão e na 16ª na receção aos leões, volta a ser mais candidato do que os outros, até por ficar em vantagem no confronto direto. Se for ao contrário, se o atual campeão perder esses dois clássicos, ficará afastado dos dois adversários. Nesse cenário, a Liga será discutida entre FC Porto e Sporting, tornando o duelo entre ambos na 2ª volta, no Dragão, no jogo mais decisivo da época.