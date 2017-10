Conceição dá o flanco a Casillas

Convenhamos que não havia necessidade de uma decisão técnica assim tão profunda num jogo fora na Champions e na Alemanha.



Convenhamos que Sérgio Conceição, apesar de se mostrar fiel aos seus princípios, abriu o flanco para uma discussão inútil nesta fase da época e que, em última instância, e se não for resolvida a seu tempo, pode até fazer mossa no balneário e no excelente espírito que pairava no Dragão.



Como se costuma dizer, o treinador colocou-se a jeito para a crítica e, ainda por cima, teve azar, pois a exibição de José Sá deixou a desejar, mas neste caso o jovem guarda-redes parece ser o menos culpado, pois limitou-se a aproveitar a oportunidade, ou pelo menos a tentar aproveitar.



Quanto a Casillas, um dia saberemos, quem sabe, se houve algo mais para além da tal decisão puramente técnica. Basta o experiente espanhol deixar escapar o "bitaite" numa das suas frequentes viagens nas redes sociais ou até "passar" essa informação a algum amigo da Marca.



Por agora, sem especulações, é importante reforçar só os factos:

1 – Casillas, o guarda-redes com mais jogos na história da Champions, ainda é melhor do que José Sá. Ou alguém tem dúvidas disso?

2 – A experiência do espanhol seria um facto só por si suficiente para negar a sua saída da equipa num jogo destes.

3 – Casillas, convenhamos, tem algumas limitações históricas, nomeadamente nas saídas, mas esta época até não cometeu assim um daqueles erros graves que justifiquem a sua saída.

4 – José Sá pode ser o futuro do FC Porto, mas ainda não é, de todo, uma guarda-redes feito e com tudo o que é necessário para "segurar" a baliza de um grande.

5 – Além do enorme Vítor Baía, quantos guarda-redes lançados no FC Porto conseguiram "vingar" no clube. Quantos? Hilário, Paulo Santos, Beto e Nuno Espírito Santo passaram por isto…