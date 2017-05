Dragão preso num labirinto

O que fazer com Nuno Espírito Santo? Eis a questão que atormenta a SAD nesta fase e cuja decisão é absolutamente determinante para definir o rumo a seguir pelo FC Porto, depois de mais uma época sem troféus e com o Benfica a ameaçar o penta que só os dragões se orgulham de ter em Portugal.



O técnico que Pinto da Costa escolheu pessoalmente para devolver o êxito aos dragões acaba a época sem o tão ambicionado título e com uma onda de contestação que começou por o incomodar e já passou para o presidente. O ambiente é tenso e já percebeu que se ficar no FC Porto, Nuno Espírito Santo vai começar a próxima época sobre brasas, pairando no ar um desfecho idêntico ao de Julen Lopetegui.



Mas para dispensar os serviços do autor do ‘Somos Porto’, Pinto da Costa sabe que precisa de alguém convincente para pegar na equipa e manter os adeptos unidos, os mesmos que agora estão unidos em torno da saída de Nuno Espírito Santo.



Pinto da Costa não se pronuncia, deixou que os protestos subissem de tom, mas o seu silêncio poderá ser um indicador de que poderá haver mexidas, desde logo no banco...