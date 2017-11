Era dourada de Portugal só está a começar

31 de março de 2016. Sabe o que se assinala nesta data? Foi, muito provavelmente, o arranque oficial da era dourada que o futebol português vive por estes dias... e vai continuar a viver durante muitos e muitos anos. Nesse dia, Fernando Gomes 'cortou a fita' da Cidade do Futebol, um passo absolutamente fundamental naquilo que vemos - e festejamos - hoje em dia.



O trabalho já estava a ser feito pela Federação Portuguesa de Futebol e os resultados começaram a surgir rapidamente. Outra data: 5 de maio de 2016. Aí acabou o jejum das quinas em competições internacionais, com a Seleção Nacional sub-17, tão talentosa que já tem representantes nos sub-21 atualmente, a sagrar-se campeã europeia. Mais outra data: 10 de julho de 2016. É preciso dizer o que aconteceu?



A dinâmica era tal que o hat trick europeu esteve prestes a surgir pelos pés dos sub-19, na Alemanha, mas França foi mais forte nas 'meias', a 21 de julho de 2016. Os nossos craques foram valentes, mas do outro lado estava um já incrível Mbappé. Resumindo esta história de resultados entusiasmantes, 2017 trouxe uns 'quartos' no Mundial sub-20, uma final no Europeu sub-19, o 3.º lugar da Taça das Confederações, a estreia num Europeu feminino, tanta coisa. E somos um país pequeno... só em tamanho.



Não há fórmulas milagrosas. Há trabalho. E é cada vez mais notório que tudo o que tem sido feito tem dado a estabilidade necessária e todas as condições para que o talento flua livremente pelos relvados desse Mundo fora. Basta conversar com alguns jogadores que tenham estado em qualquer uma das seleções para perceber a forma como são tratados e o cuidado que existe com cada um. A tal cultura de seleção existe mesmo. Não se trata só de 'bola', de bons treinadores ou de grandes jogadores. É muito mais do que isso. É tudo.



Decidi escrever este texto depois de ouvir as convocatórias de Fernando Santos e Rui Jorge para a Seleção Nacional e para os sub-21, respetivamente. O talento abunda como nunca, há meninos de 18 e 17 anos às ordens de Rui Jorge e o que vem aí é prometedor. Basta ir olhar para os sub-20 ou sub-19 para encontrar atletas que jogam em equipas principais e que continuam a crescer a olhos vistos. Os clubes apostam, a Federação faz evoluir e todos ganham com isso.



E ainda há a vertente da responsabilidade social que a FPF nunca descura. As peças estão todas no sítio e as bases estão lançadas para que a era dourada que existe no nosso futebol não acabe tão cedo. É tão bom ser português.