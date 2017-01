Final feliz à vista

A meio do seu contrato, Rui Vitória e administração da SAD encarnada já negoceiam um novo contrato. Dado o rendimento alcançado pelo treinador do Benfica nestes primeiros 18 meses, este parece ser um desenlace natural de uma relação salutar que até começou tremida. Herdando um fardo pesado na Luz onde entrou sob a desconfiança da grande maioria dos adeptos, o técnico numa fase inicial pode revelar-se grato à direção do clube que sempre o apoiou nos momentos mais complicados.

Esta política, como se veio a registar, deu frutos pois o Benfica não só alcançou o tricampeonato como ainda conseguiu colocar na principal montra do futebol europeu alguns dos jovens mais promissores como Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Lindelof e Nélson Semedo. Os dois primeiros já não estão na Luz mas, para já, garantem a entrada de 65 milhões de euros nos cofres encarnados.

Na negociação do novo contrato, Rui Vitória, como é natural, pretende ver financeiramente compensado o seu trabalho, e o desejo de pretender ganhar 1 milhão de euros por época é legítimo dadas as receitas que já proporcionou. O acordo ainda não foi assinado, mas tudo leva a crer que é só uma questão de tempo pois Luís Filipe Vieira sabe que este investimento dará o seu retorno a curto prazo. Treinadores caros, muitas vezes, são os que cobram pouco mas vencem ainda menos.