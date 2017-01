Guardiola e o topo de gama

Disputadas 21 jornadas da Premier League, o Manchester City de Pep Guardiola está agora a 10 pontos do líder Chelsea, depois de uma contundente derrota, por 4-0, no terreno do Everton. Esta primeira experiência do treinador espanhol no campeonato inglês não está, de facto, a correr de feição.



Apesar deste semi-fracasso, criticar duramente o técnico catalão, como muita inprensa inglesa tem feito (um pouco à semelhança do que acontece, de quando em vez, com José Mourinho) parece inteletualmente desonesto. Pep Guardiola tem, como todos sabemos, uma maneira diferente de encarar e abordar o jogo e esse mérito ninguém pode tirar-lhe.



O futebol que ele defende e implementa tem rasgos de genialidade... mas precisa e precisará sempre de jogadores 'topo de gama', como tinha no Barcelona e no Bayern Munique, para interpretá-lo. Uma coisa é jogar com Busquets, Xavi, Iniesta e Messi; outra com Müller, Robben, Thiago Alcântara e Ribèry. No Manchester City, Guardiola tem David Silva e pouco mais...