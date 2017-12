Jesus, é agora ou nunca

Piccini, Mathieu, Fábio Coentrão, Battaglia, Bruno Fernandes, Acuña e Doumbia. Estes foram os grandes reforços do Sporting no verão. Em janeiro devem chegar Rúben Ribeiro, Wendel e Vietto. São milhões e milhões de euros investidos por Bruno de Carvalho para ver se Jorge Jesus não falha pela terceira época consecutiva.



O título é, naturalmente, o grande objetivo dos leões, mas não espantaria a ninguém que presidente e até o treinador estivessem a fazer mira às outras três competições em que a equipa está envolvida.



Esta época é mesmo uma questão de ‘agora ou nunca’ para Jesus. Se em 2015/16 o treinador se desculpou com o campeonato fantástico realizado pelo rival Benfica, na última pode-se falar em fracasso a toda a linha. A continuidade da boa relação entre Jorge Jesus e Bruno de Carvalho depende, naturalmente, da conquista de títulos. Ainda mais com tanto dinheiro investido num ano em que Benfica e FC Porto se deram ao luxo de… poupar.