Joguem à bola... todos!

Não foi nem uma, nem duas vezes que se viram jogadores do Benfica a ficar no chão a pedir falta ou a queixarem-se frente ao Borussia Dortmund. Enquanto havia protestos do lado encarnado, os alemães arrancavam que nem loucos para o ataque e deixavam a defesa das águias em pânico. No que toca a ficar no chão, é o pão nosso de cada dia no futebol português, como se costuma dizer, não é? Mas não devia.



Desengane-se quem pensa que estou a apontar o dedo ao Benfica. Nada disso. Isto acontece em todos os clubes, em todos os escalões, em todos os estádios. É impressionante, no mau sentido. Seja nos juniores, iniciados ou na 2.ª Liga, a questão já está no ponto em que grande parte das faltas assinaladas são lugares comuns. Até nem existem mas... são sempre marcadas e, por isso, aceites.



Trata-se de um problema de base que depois tem consequências nas competições internacionais, seja a nível de seleções ou de clubes. Aquilo que aconteceu ao Benfica também já sucedeu com Sporting ou FC Porto, com seleções jovens - diga-se que, neste caso, se vê cada vez menos.



Não quer isto dizer que os jogadores já não podem protestar decisões e que em muitos dos casos têm razão. Nada disso. Mas na verdade... de que é que isso serve? Se o ADN mudar, os hábitos também vão ficar diferentes e o futebol português é que vai ganhar. Por isso... joguem à bola! E bem porque isso faz-se bem no nosso país.