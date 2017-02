Judoca Jorge Fonseca é de ouro

O judoca do Sporting, Jorge Fonseca, afigura-se como um dos valores seguros de Portugal para o próximo ciclo olímpico de Tóquio’2020.



A recente medalha de bronze conquistada no Torneio de Paris, o melhor do Mundo, fê-lo saltar para a ribalta internacional, onde já se encontra referenciado como um dos melhores na categoria de -100 kg.



Tem sido uma carreira em progressão para o atleta de 23 anos, que tem como pontos fortes um poder de explosão muito acima da média, capacidade técnica e força, somando já cinco pódios em Grand Slam e Grand Prix, duas medalhas de ouro e cinco de bronze em Taças do Mundo, e um título europeu a sub-23, assim como um terceiro lugar na mesma prova.



Para além das qualidades inatas, Jorge Fonseca tem ainda o trunfo de ser orientado pelo treinador Pedro Soares, antigo olímpico e o melhor super-pesado de sempre em Portugal, que muito tem contribuído com a sua experiencia para o desenvolvimento das capacidades do seu pupilo.



Mas não será de admirar se o pupilo de Pedro Soares ultrapassar o mestre já no próximo Europeu, entre 20 e 23 de abril, em Varsóvia.



Sem Telma Monteiro, que se encontra lesionada a recuperar de uma operação, Jorge Fonseca é a grande esperança da Seleção Nacional e o único com maturidade mais do que suficiente para discutir o título na Polónia.