Leoas já reinam em Alvalade

Parece que o reino do leão em Alvalade está ameaçado: este sábado começaram a reinar as leoas!



Aquele que para muitos era um tiro no escuro está até ao momento a revelar-se a maior aposta do presidente Bruno de Carvalho para a época 2016/17. O presidende do Sporting decidiu reativar a extinta equipa de futebol feminino, 21 anos depois, com a criação de um plantel de luxo, repleto de estrelas do futebol feminino nacional, como Patrícia Morais ou Ana Borges (reforço de inverno), entre muitas outras, jogadoras com muita experiência também em outros campeonatos. A cereja no topo do bolo foi o treinador, Nuno Cristóvão, um dos mais prestigiados técnicos de futebol feminino em Portugal.



Depressa se percebeu que as grandes rivais das leoas eram as Guerreiras do Sp. Braga, outro grande plantel que esteve sempre na luta, liderando o campeonato durante algumas semanas. O título podia pender para qualquer dos lados que seria considerado um campeão justo e com mérito. Aliás, as minhotas já começaram a preparar a nova época e prometem lutar pela conquista do título que agora lhes fugiu. E ainda há a luta pela Taça de Portugal. Entre Sporting e Sp. Braga....



Mas voltando ao domínio das leoas. Depois de algumas semanas com resultados menos positivos, os adeptos do Sporting viveram este sábado uma grande alegria, a de verem a equipa de futebol feminino sagrar-se campeã nacional. É o primeiro título sénior que celebram este ano e o carinho e gratidão por estas jogadoras tem sido visível nas redes sociais.



Estas jogadoras fizeram muito mais do que ganhar jogos dentro das quatro linhas. Elas conquistaram o reino (leia-se a simpatia dos adeptos) jornada a jornada. E viram todo o esforço ser reconhecido, com os adeptos a começarem a deslocarem-se aos campos de futebol para apoiá-las. Exemplo claro foi a receção ao Sp. Braga, em que foi batido o recorde de assistência num jogo de futebol feminino no nosso país.



Este ano (ou época desportiva) está a ser de verdadeira afirmação do futebol feminino. Primeiro, foi a Seleção Nacional a dar a alegria de conseguir o primeiro apuramento para uma competição (neste caso o Europeu). E agora, está a fazer despertar a paixão clubística, que no nosso país é (infelizmente) tão necessária para qualquer modalidade vingar.





O futebol feminino está a afirmar-se e chegou para ficar. O reino que outrora pertenceu aos homens está cada vez mais dividido. Chegou a nossa vez, chegou a hora das mulheres.