Mais do que bons rapazes

Durante as conferências que antecederam os jogos da Seleção Nacional, alguns jogadores falaram desta seleção como "um grupo de bons rapazes", mas na final deste Campeonato da Europa mostraram que são muito mais do que isso: são um grupo de grandes jogadores, que se destacam pelo coletivo e um querer do tamanho de uma Nação.



Este grupo teve de ter uma mentalidade muito forte não só para defrontar adversários com grandes armas, como também para fazer acreditar um país que via com algum ceticismo esta presença portuguesa.



Felizmente, orgulho de fazer parte de um jornal que acreditou desde o primeiro minuto e por isso fomos os únicos a estar deste a chegada até à grande final na Eslovénia. Tirando duas rádios, Antena 1 e TSF, só Record esteve neste Europeu, acreditando que a história podia ser feita 2 anos depois do Europeu de futebol, em França.



Os críticos este ano começaram a lançar farpas cedo, depois de dois jogos de preparação que terminaram empatados. Por momentos, parecia que nem da fase de grupos íamos passar.



Esta vitória não é só um prémio para estes bravos jogadores, que se sagraram campeões da Europa com o seu líder lesionado e em lágrimas na bancada. É também um merecido troféu para a equipa técnica liderada por Jorge Braz. Sem ligar a palpites, mantiveram o seu caminho, os seus princípios e valores, conseguindo enfim demonstrar que aquilo em que acreditavam era o certo.



Por fim, há mais dois homens que têm mais do que uma mãozinha neste triunfo: Pedro Dias e Orlando Duarte.

O segundo, foi o selecionador que começou a lançar alguns destes jogadores e é o mentor do atual treinador, Jorge Braz. Pedro Dias foi o rosto (bem) escolhido pelo presidente Fernando Gomes para se tornar o primeiro diretor da FPF para o futsal.



Um homem mesmo do meio, que em conjunto com Jorge Braz e com o apoio da direção federativa conseguiu fomentar o Plano Estratégico para o desenvolvimento do futsal, para fomentar a prática da modalidade. As seleções jovens são fruto deste projeto.



Mas mais do que um prémio para todos estes homens (e mulheres) que têm lutado pelo reconhecimento desta modalidade, é um prémio de todos os que acreditam que há mais em Portugal do que apenas futebol.