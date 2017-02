Não há azar, joga outro

Quase no final de fevereiro, Rui Vitória prepara-se para ter finalmente toda a gente a trabalhar às suas ordens no relvado. Poderia ser apenas mais uma informação sem grande relevo, mas a verdade é que, se não houve nenhum azar para os encarnados entretanto, será a primeira vez nesta época em que o treinador não se vê amputado de um único jogador. Até hoje, ninguém ouviu o timoneiro das águias lamentar-se de não ter este ou aquele. No máximo, sublinhou que deseja sempre ter toda a gente para "poder escolher" sem condicionalismos.



Na verdade, se olharmos para o histórico de lesões no ‘hospital da Luz’, podemos constatar que apenas… seis jogadores nunca constaram do boletim clínico: Nélson Semedo, Lindelöf, Pizzi, Gonçalo Guedes (entretanto vendido ao PSG), Cervi e Carrillo. Isto, num lote de jogadores que nunca foi inferior a 25 elementos e sem contar com os reforços de inverno e recém chegados Felipe Augusto, Marcelo Hermes e Pedro Pereira. Daqui se extraem facilmente as dificuldades que poderiam sempre resultar de ir a jogo sem vários habituais titulares – em Arouca, por exemplo, nem existiam avançados de raiz disponíveis.



Ainda assim, Vitória manteve o registo na palavra. E, melhor ou pior – a análise final far-se-á sempre no final da época –, foi sempre encontrando soluções para os homens que lhe iam sendo subtraídos rumo aos cuidados do departamento médico. Os factos atuais, esses, mostram que os tricampeões nacionais resistiram à tormenta. Não há outra forma de abordar o facto de, apesar de tantos condicionalismos, a equipa estar hoje isolada na liderança do campeonato, estar em vantagem na disputa com o Borussia Dortmund pela passagem aos quartos-de-final da Champions e aguardar ainda pelos confrontos com o Estoril para ver quem marca presença no Jamor – o único objetivo gorado (aqui, até de forma inesperada), foi mesmo a Taça CTT.



Sim, em todos os clubes e todos os anos há lesões. Mas é legítimo duvidar de que, na nossa Liga, algum emblema só não tenha ficado amputado de seis jogadores. Mais: nesse contexto, consiga também manter (mais nota artística, menos artística), resultados globalmente positivos.



O estilo de Rui Vitória, "sem dramas", por certo ajudou a que o barco aguentasse sem afundar até aqui. A qualidade e o número de soluções, inegavelmente, também. E se até aqui tem havido sempre gente de fora, agora que o ‘exército’ se prepara para estar completo, os adeptos benfiquistas terão com certeza curiosidade para ver a resposta e a força dos encarnados quando ainda tanto está em jogo. E ver também as escolhas do tal treinador que até agora tem sempre dito: "Não há azar, joga outro".