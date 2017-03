Nuno e Rui Vitória sozinhos

Luís Filipe Vieira foi ao Conselho de Arbitragem queixar-se de coação sobre os árbitros, ao mesmo tempo que o FC Porto continua a insistir na existência de um "polvo" que se vai movimentando nos bastidores, numa troca de acusações que está mais acesa do que nunca. Enquanto isso, o árbitro Jorge Ferreira viu o estabelecimento do seu pai novamente vandalizado, alegadamente por adeptos portistas. É essa a realidade à entrada para a reta final do campeonato.



A arbitragem está no olho do furacão e o estado da tempestade ameaça piorar a cada jornada que passa, mediante os resultados, ou a falta deles, dos candidatos ao título. Do meio do turbilhão saíram Nuno Espírito Santo e Rui Vitória, apelando à contenção nesta fase decisiva da época, mas esse desejo vai certamente cair em saco roto. Há demasiado em jogo para que a tranquilidade impere.



Os homens do apito, que em tempos foram figuras de relevo até em termos internacionais, são hoje em dia o parente pobre do futebol português e tremem quando entram em campo. Os erros vão acontecendo, como sempre aconteceram, mas se beneficiarem os grandes não há problema. O contrário é impensável, sob ameaça de uma guerra civil.



Cada pontinho é importante e nessa luta ombro a ombro tudo conta. Um cenário demasiado perigoso quando se coloca em causa a integridade dos intervenientes e a seriedade da própria competição.