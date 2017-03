O despertar do Tigre

A longa tradição do Sporting de Espinho no voleibol português fez acrescentar mais um título ao historial do clube que já foi campeão nacional por 18 vezes.



A vitória na Taça de Portugal frente ao Benfica, por 3-0, além de não deixar margem para dúvida, deixa no ar uma forte expectativa para a fase final do campeonato nacional.



Ao Benfica nunca tem sido fácil levar para o Museu Cosme Damião o troféu de campeão. O ano passado foi a Fonte do Bastardo a surpreender e em anos anteriores, antes do tricampeonato do Benfica, foi o Sporting de Espinho a dominar.



Com o triunfo na Taça de Portugal, os tigres ganham alento para dar uma outra dinâmica à competição. Não lhes vai faltar motivação para destronarem os açorianos agora liderados pelo carismático João José. E o Benfica bem pode aproveitar esta derrota para tentar recuperar o título.



A partir de agora estão lançados novos dados. O técnico Rui Pedro, do Sporting de Espinho, falou no despertar do Tigre neste seu regresso ao clube.



Nestes casos, a tradição vale muito e o Sp. Espinho tem funcionado sempre como uma equipa. Isto independentemente do eterno Miguel Maia conseguir disfarçar e bem o peso dos seus quase 46 anos, que irá fazer em abril.



É nestes momentos especiais que sobressai a classe de um jogador como Miguel Maia. Agora, e para que tudo acabe em bem, como é que Miguel Maia iria festejar o título de campeão nacional com mais de 45 anos?.