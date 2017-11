O grande Sp. Braga

O Sp. Braga conquistou este sábado o resultado mais expressivo da temporada na Liga de futebol feminino. O mesmo clube, mas em futsal, disputa no próximo fim-de-semana a Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup, a Champions da modalidade.



Estes são só dois exemplos do trabalho que o Sp. Braga tem desenvolvido para lá do futebol profissional e que não fica por aqui, podendo falar-se nomeadamente do futebol de praia, que se sagrou tricampeão nacional (2013, 2014 e 2015) e campeão europeu de clubes (2017).



A grandeza de um clube não pode ser avaliada apenas pelos resultados obtidos no futebol profissional, apesar de ser a modalidade que mais visibilidade tem. Certo é que até aí os arsenalistas têm cimentado uma posição entre os lugares das competições europeias e até aí a imagem deixada tem sido boa. Ou seja, até aí têm estado no topo.



Não me parece, por isso, exagero considerar que os minhotos são cada vez mais o quarto grande no desporto nacional. O Sp. Braga foi fazendo o seu caminho e conquistando o seu espaço. Hoje é muito mais do que o representante de uma cidade ou região, é um potenciador da prática desportiva e tem ajudado a promover modalidades como por exemplo o futebol feminino ou o futsal.



Que o bom trabalho continue.