O nervo do pinhal

Quando a bola mágica colocou o Sporting no caminho do Oleiros, a euforia despertada na zona do pinhal contrapôs-se com o sentimento de incerteza quando ao palco do jogo. Desde a lotação à segurança, passando pela iluminação e, sobretudo, pelo piso sintético, tudo serviu para tentar ‘chutar’ o histórico encontro com os leões para outro destino.



Contudo, o tal "nervo do pinhal", de que David Facucho, treinador-adjunto do Oleiros, tanto falava há três meses, numa reportagem realizada por Record sobre os últimos dois anos dourados da ARCO, voltou a ser decisivo. A determinação, empenho e espírito de sacrifício aliaram-se à competência e à responsabilidade e a decisão final só poderia ser a aprovação do recinto pela qual clube, Câmara Municipal e todas as outras entidades envolvidas lutaram.



O Sporting, por sua vez, provou ser também grande fora das quatro linhas e decidiu ceder a receita da bilheteira aos bombeiros voluntários de Oleiros, que ano após ano arriscam as suas vidas pela população. O resto da história já todos sabem.



Os oleirenses deram uma lição de perseverança ao país, provaram que, de facto, como sublinhou o técnico Natan Costa no final do encontro, "é possível fazer isto mais vezes", e mostraram que a essência da Taça de Portugal tem que continuar a ser esta: levar o futebol de primeira onde este não chega regularmente e dar alegrias às pessoas que, infelizmente, por uns ou por outros motivos, costumam ter poucos motivos para erguer a voz, saltar e vibrar.



Para abrilhantar a noite, no relvado, a equipa de Natan Costa deixou uma ótima imagem e saiu de cabeça erguida, ao som dos aplausos de um público que, diga-se, foi exemplar e espelhou a hospitalidade que caracteriza as gentes do interior.



Como seria de esperar, o Sporting seguiu em frente, mas não será exagero dizer que em Oleiros… houve taça. Lá bem no alto da serra, o Cristo Rei, que abençoa a vila, personifica o sentimento de todos: Os oleirenses vão continuar a querer fazer história e esperam… de braços abertos por novos capítulos.