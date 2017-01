O peso do ecletismo

Mais uma foto de Bruno de Carvalho para a história. O presidente do Sporting no intervalo do jogo de futebol com o Feirense, em Alvalade, foi ao relvado apadrinhar a apresentação da equipa de ciclismo para 2017.



A situação em si nada tem de extraodinário e há poucos dias sucedeu o mesmo com o atletismo dos leões. A relação com os sócios cresce e é simpático ver o peso do ecletismo do clube, um símbolo que orgulha os sportinguistas desde 1906.



Sporting e FC Porto são os únicos grandes a andar na estrada e na última temporada os dragões ganharam mais vezes, incluindo a Volta a Portugal, a prova mais apetecida no pelotão nacional.



Com os reforços de Joni Brandão, Fábio Silvestre, Alejandro Marque e Frederico Figueiredo, o Sporting ganhou qualidade para abordar os duelos com o FC Porto. É esta dinâmica que torna o ciclismo uma modalidade atraente, que desperta fortes emoções e paixões entre os adeptos, de norte a sul do país.



Em Alvalade, Bruno de Carvalho quase não olhou ao dinheiro para fazer grandes investimentos no hóquei em patins, andebol e atletismo. Há muito para conquistar e o líder dos leões insistiu tanto que conseguiu demover Vicente Moura, que inicialmente não estava inclinado para continuar, para fazer parte da sua lista.



Continuam juntos no projeto mais ambicioso que o Sporting tem pela frente: levar títulos para o Pavilhão João Rocha, o presidente que ficou mais famoso pelo apoio que deu às modalidades, dando uma verdadeira expressão internacional às equipas de hóquei em patins e atletismo, campeãs da Europa.