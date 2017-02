O que fazer de Rafa

Talvez seja, pelo menos em termos de potencial, o segundo melhor jogador do plantel do Benfica, logo atrás de Jonas. Mas, com a época a três meses do fecho, Rafa, a contratação mais sonante do defeso, ainda não se impôs nos encarnados.



A utilização como apoio ao ponta-de-lança, função que Rui Vitória lhe tem destinado nos últimos jogos, não surtiu os efeitos desejados. Ou porque joga demasiado de costas para a baliza, ou porque o bloco baixo do adversário não lhe dá espaço, ou porque, como aconteceu frente ao B. Dortmund, o Benfica não é dominador, a verdade é que Rafa se tem perdido em terrenos que, pelo menos de águia ao peito, não pode ocupar.



Resta-lhe a opção pelo flanco esquerdo, papel que, por acaso, até raramente desempenhou, também por circunstâncias várias. Primeiro foi, obviamente, a lesão que o atormentou nos primeiros tempos, depois foi a boa forma de Cervi, o período de impedimento de Salvio (que o colocou no flanco direito) e, mais tarde, a ressurreição de Carrillo e os problemas físicos de Jonas, que lhe destinaram o apoio a Mitroglou.



Trata-se, também, de um grande desafio para Ru Vitória nesta fase decisiva da temporada. Há que pôr a render Rafa. Não só pelos 16 milhões de euros que custou o passe do ex-bracarense, mas, fundamentalmente, pelo inegável valor que ele tem.